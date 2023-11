Donnas: Corso di educazione stradale in bicicletta per le Primarie - GALLERIA FOTOGRAFICA

Automobilisti, passanti e semplici curiosi sono rimasti increduli nel vedere passare la lunga fila di oltre 70 giovani ciclisti lungo le strade della Bassa Valle, tra Donnas e Pont-Saint-Martin. Un serpentone di bici di oltre 200 metri, tutti in fila indiana, sulla destra e soprattutto rispettosi del Codice della Strada.

Ebbene sì, è quanto è accaduto nel pomeriggio di martedì 7 novembre, con le classi III, IV e V delle scuole Primarie di Donnas e Vert che hanno fatto la loro gita finale per applicare quanto appreso durante il corso di educazione stradale appena terminato tenuto dall’esperto Maurizio Pitti (oltre ad essere un esperto Pitti è noto per essere un viaggiatore e un vero appassionato delle due ruote).

Un breve corso con una prima lezione teorica in classe in cui i giovani ciclisti hanno appreso le principali norme di circolazione: il semaforo, lo stop, la destra, come impegnare un incrocio, i segnali stradali, le norme di comportamento e molto altro. Il corso è proseguito con una lezione più pratica in cui si è parlato di come indossare il casco, come vestirsi, quali controlli fare sulla propria bicicletta come gonfiare le gomme, regolare la sella e controllare i freni. Infine la parte pratica con alcuni esercizi per porre l’attenzione sui comportamenti concreti in strada: sentire i rumori delle auto, essere pronti a frenare, a scostarsi in caso di pericolo, come rendersi più visibili, ecc.

Infine l’attesa uscita in strada per mettere in pratica quanto appreso: alunni, maestre e alcuni genitori, tutti in fila, direzione giardini di Pont-Saint-Martin passando per le strade, lungo la pista ciclabile, per la statale e per le vie del paese in mezzo al traffico. E ai giardini merenda, breve pausa e tutti pronti per il ritorno a Donnas.