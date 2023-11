Cittadella dei Giovani, torna il live di Illumina Aosta

Uno spettacolo interattivo, una sorta di talk show dal vivo tutto valdostano: è il live di Illumina Aosta che torna in Cittadella dei Giovani per la sua seconda – breve, ma intensa – stagione. Venerdì 10 novembre alle 21, nel teatro di via Garibaldi, Luca Dodaro e il suo team porteranno sul palco il primo dei due live del podcast 2023, a tema “relazioni”.

Insieme ai suoi ospiti e al pubblico nel teatro di Cittadella, Luca parlerà di relazioni, approcci, strategie moderne per trovare il partner perfetto, red flags, aneddoti sulla vita di coppia, trick di sopravvivenza e molti altri aspetti legati alla sfera sentimentale.



Come nelle passate edizioni del live il pubblico potrà interagire con gli ospiti e porre domande utilizzando una piattaforma di messaggi anonimi, attiva solo durante lo spettacolo e condivisa tra i presenti. I migliori aneddoti, domande, dubbi e battute verranno letti durante la puntata e discussi sul palco tra ospiti e conduttore, ma il pubblico potrà contribuire allo scambio anche in modo “analogico”.

Al momento i posti per partecipare alla live sono tutti esauriti. Per chi volesse comunque prendere parte all’evento è consigliato presentarsi il giorno stesso in Cittadella almeno un quarto d’ora prima dello spettacolo. Nel caso di disdetta o assenza dei prenotati sarà quindi possibile entrare. La puntata, come sempre, sarà poi caricata su YouTube, Spotify e Instagram pochi giorni dopo la live.

Ma questa non è l’unica occasione per godersi una puntata di Illumina Aosta live: anche la seconda della stagione sarà alla Cittadella dei Giovani venerdì 15 dicembre, sempre alle 21. Il tema della serata non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma per scoprirlo basterà seguire i canali di Illumina Aosta su Instagram, Tik Tok e YouTube.