UILTuCS VdA si tinge di Rosa

La UILTuCS Regionale della Valle d’Aosta ha nominato Laura Martini come Segretaria aggiunta dell'organizzazione guidata da Raffaele Statti

Questa decisione è stata presa in riconoscimento del supporto fondamentale che la signora Martini ha fornito al segretario Regionale attuale, Raffaele Statti. Con la crescita complessiva dell'organizzazione, il suo ruolo aveva iniziato a mostrare alcune lacune, ed è qui che entra in gioco Laura Martini.

Il sindacato di categoria UILTuCS si dedica al settore del Turismo, del Commercio e dei Servizi, una sfera che riveste un ruolo strategico nell'economia valdostana.

L'esigenza di garantire una presenza costante sul territorio da parte della UILTuCS, di mantenere impegni nelle relazioni industriali e istituzionali, di offrire un servizio superiore ai propri iscritti e sostenitori, nonché di rafforzare gli Enti Bilaterali, ha spinto l'organizzazione a un potenziamento significativo.

Laura Martini, con esperienze ricche di valore come delegata in diverse aziende del settore del Commercio, ha consolidato la sua preparazione grazie all'incarico di Tesoriere dell'organizzazione e alla partecipazione a corsi formativi a Torino. La sua nomina rappresenta un passo importante verso un futuro ancora più brillante per UILTuCS.