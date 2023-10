La Valdigne ed il mondo alpinistico piangono Lucianone Meriliati. I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di San Pantaleone di Courmayeur giovedì 2 novembre alle ore 14.30 il funerale

Ieri mattina, poco prima delle 7, si è verificato uno scontro all'altezza della stazione di servizio di Entrèves, situata lungo la strada statale 26. Un autobus di linea è entrato in collisione con un furgoncino, presumibilmente a causa di una mancata precedenza. Alla guida del furgoncino si trovava Luciano Mareliati, 76 anni, un noto membro eminente della società di Courmayeur, che aveva anche ricoperto la carica di presidente e aveva insegnato sci.

Subito dopo l'incidente, Mareliati è sceso dal suo veicolo, ma purtroppo si è improvvisamente accasciato ed è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, e un medico del servizio di emergenza 118, affiancato dal Soccorso alpino valdostano, è giunto in elicottero.

Nonostante i loro sforzi per rianimarlo, non è stato possibile salvarlo. Fortunatamente, tutte e cinque le persone a bordo dell'autobus sono rimaste illese. L'indagine sull'incidente è ora in mano ai carabinieri, e la strada statale è stata temporaneamente chiusa per permettere le necessarie verifiche e il ripristino della viabilità.