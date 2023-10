L’Assessore Marco Carrel all’inaugurazione della struttura sanitaria dell’Anaborava

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura destinata alla quarantena sanitaria del Centro Genetico dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana, a Gressan.

Il nuovo centro, che è stato interamente finanziata dall’Assessorato all’Agricoltura e risorse naturali, consentirà di creare un percorso sanitario ottimale all’interno dell’intero complesso zootecnico. Questo permetterà non solo di garantire il rispetto della normativa vigente per le attività svolte dal Centro, in particolar modo per quanto riguarda l’attuazione delle profilassi di stato delle malattie dei bovini, ma anche di aumentare il benessere animale dei capi stabulati e di contribuire, nel complesso, all’innalzamento del livello sanitario delle produzioni della filiera zootecnica e della salute pubblica.

“Questo investimento a supporto del mondo agricolo dimostra quanto il nostro assessorato creda nel settore e voglia guardare al futuro – ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel – Il nuovo centro di quarantena è un vanto per noi e testimonia di una salda e duratura collaborazione con Anaborava, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della nostra razza autoctona, una razza in grado di adattarsi perfettamente al territorio valdostano, riuscendo anche a valorizzarlo e, al tempo stesso, diventando valore aggiunto. Questa sorta di perfetta simbiosi fra animale e territorio è frutto di anni di lavoro orientati al miglioramento della razza – continua l’assessore – e ci fa piacere rimarcare oggi gli importanti risultati ottenuti, grazie anche agli investimenti del nostro Assessorato.”

All’inaugurazione, accanto all’Assessore Marco Carrel hanno partecipato anche i gli Assessori regionali Carlo Marzi e Davide Sapinet e rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e i responsabili delle altre razze bovine a duplice attitudine dell’Arco alpino.