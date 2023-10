Confagricoltura 'positivi contributi alpeggi ma...'

"Siamo soddisfatti del contributo previsto dalla Legge regionale n.12 del 2 agosto 2023 per i nostri alpeggi ma al tempo stesso preoccupati per le nostre aziende di fondo valle e i nostri mayen”. Morena Danna, coordinatrice regionale di Confagricoltura commenta così i provvedimenti.

Il contributo previsto dalla Legge Regionale n.12 del 2 agosto 2023 "è sicuramente importante per le nostre aziende agricole" aggiunge Morena Danna che aggiunge: " Morena Danna, coordinatrice regionale di Confagricoltura: “il contributo è solo per le superfici pascolive d’alpeggio, contributo di € 50/ha – da € 400 fino ad un massimo di € 10.000 ma da tale contributo sono escluse le superfici di fondo valle e i mayen, quest’ultimi penalizzati maggiormente in quanto da quest’anno subiranno una riduzione sui premi PSR, chiediamo come Associazione di categoria una maggiore attenzione per le aziende di fondo valle e per i mayen anch’essi fondamentali quanto i nostri alpeggi per la di salvaguardia del nostro territorio".