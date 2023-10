CORSO GRATUITO PER RISTORATORI E CUOCHI SULLA CELIACHIA

Torna quest’anno in modalità frontale il corso base sulla celiachia per gli operatori della ristorazione collettiva, promosso e organizzato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta (AIC Valle D’Aosta). Il corso si svolgerà il 25 ottobre, dalle ore 14:00 alle 18:00 presso il Comune di Fénis in loc. Tzanté de Bouva.

L’iniziativa, gratuita, richiede l’iscrizione online al link https://docs.google.com/forms/d/1MP5JiLbraI8wJq8-QuAFN6lTuiIMRkq4ahdH2RIpjEw/edit

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine e l’incidenza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100-150. L’unica terapia che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute è la dieta senza glutine, condotta con rigore. A fronte della necessità di consumare sempre più spesso i pasti fuori casa, i celiaci possono incorrere in seri rischi.

Il percorso formativo comprende nozioni di base sulla celiachia, l’ABC della dieta senza glutine, le modalità di prevenzione dal rischio di contaminazione da glutine degli alimenti durante le fasi del ciclo produttivo, il Piano HACCP e il Programma Alimentazione Fuori Casa di AIC

È anche prevista una parte laboratoriale con la preparazione di alcuni piatti senza glutine.

Il percorso formativo è destinato a chi opera nei settori della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, aziendali) della ristorazione commerciale (ristoranti, tavole calde, bar) e della ristorazione artigianale (gastronomie, gelaterie, laboratori artigianali).

Al termine delle lezioni verrà fornito un attestato.

Il pieghevole, la locandina con le informazioni sul corso e il modulo di iscrizione sono disponibili anche sul sito internet dell’Azienda USL:

https://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1585.