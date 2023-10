Il nuovo Campus di Projet Formation

“Siamo davvero contenti e ci auguriamo che lo siano anche i nostri 130 ragazzi, i nostri docenti e i colleghi di Projet Formation. Grazie all’impegno di tutti e alla formidabile collaborazione con la società autoporto guidata da Andrea Vicquéry e diretta da Fabio Parisi è stato possibile realizzare un’idea che subito sembrava impossibile: nuove aule, nuovi laboratori, un’area verde attrezzata e un campo multisport in soli 3 mesi”.

Con queste parole l’amministratore unico di PF Pier Maria Minuzzo ha aperto la cerimonia di apertura del nuovo anno dei percorsi di Istruzione e formazione professionale- IeFP a cui sono iscritti oltre 130 ragazzi.

“La soddisfazione maggiore – aggiunge Pier Maria Minuzzo – deriva dall’esser riusciti a creare le condizioni per realizzare il progetto Campus nato dal positivo e stimolante confronto con l’assessore Luigi Bertschy”.

“Le politiche della formazione professionale giocano un ruolo fondamentale per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La IeFP prepara i nostri giovani in molto profili professionali di interesse per le nostre imprese. In questi percorsi vengono valorizzati le intelligenze e i talenti di quei giovani che sono più orientati all’acquisizione di competenze pratiche. Inoltre, investire nel miglioramento delle infrastrutture e delle qualità dei servizi offerti ai nostri giovani rappresenta l’impegno che stiamo cercando di portare avanti con tutti gli enti di formazione che si occupano di questi percorsi”, ha commentato l’assessore Bertschy.

La sostenibilità ambientale e sociale è alla base delle scelte operate da Autoporto nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi spazi e nella riqualificazione di quelli esistenti come evidenzia Andrea Vicquéry: “questo progetto rientra nella visione di Autoporto, finalizzata ad offrire un contributo fattivo alla transizione ecologica per mezzo di sistemi di efficientamento energetico, di produzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico geotermia e biomasse) e la fornitura di carburanti più sostenibili (installazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici e prossima realizzazione di un distributore di GNL). La sostenibilità non riguarda tuttavia solo l’aspetto ecologico ma anche quello sociale e nel caso specifico il benessere dei fruitori della struttura siano essi clienti, studenti o dipendenti delle attività insediate. E’ in quest’ottica che è stato realizzato il campetto multisport affinché possa essere luogo di inclusione, condivisione e di benessere”.

Destinati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni desiderosi – dopo la licenzia media – di imparare una professione ed ottenere una qualifica di tecnico (tre annualità) o un diploma professionale (4 annualità), i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione professionale) di PF quest’anno hanno fatto registrare il record di iscritti: ai tradizionali percorsi di operatori del benessere (31 al primo anno suddivisi in due sezioni, 30 acconciatori e 30 estetisti nei tre anni successivi), si aggiungono il secondo anno (15 alunni) e il primo anno (23 alunni) del tecnico informatico, l’indirizzo lanciato con successo nel 2022 anno e che quest’anno ha visto crescere il numero dei partecipanti, a testimonianza che la scelta di puntare sulle nuove tecnologie è la strada giusta per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Ma PF campus non è solo istruzione e formazione. Le iniziative e le attività che completano l’offerta sono infatti davvero innumerevoli: alcuni ragazzi hanno partecipato alla Milano Beauty week lo scorso mese di settembre, altri prenderanno parte allo SMAU e ad altre iniziative simili. Inoltre, chi vorrà potrà partecipare come attore, autore, coreografo ecc alla preparazione e alla messa in scena ad aprile di uno spettacolo teatrale musicato. Non mancheranno, infine, le giornate di festa a Natale, sulla neve e di fine anno, la partecipazione a eventi come la Fiera di Sant’Orso, Celtica e Maison&Loisir.