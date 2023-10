Rhêmes-Notre-Dame è il "più intelligente" tra i piccoli comuni italiani

Dai centri più piccoli alle grandi aree metropolitane, City Vision presenta la prima ricerca che mette in luce, grazie a 30 indicatori misurabili, il grado di “smartness” di tutti i 7.901 comuni italiani, da Nord a Sud. Inoltre, un riconoscimento a 5 casi studio positivi a Gradara, Gualdo Tadino, Lecce, nei comuni della Riviera del Brenta e a Trezzano sul Naviglio

La top 3 dei micro-comuni con meno di 2mila abitanti

Tra i comuni più piccoli, con una popolazione inferiore a 2mila abitanti, i più “smart” sono: al Nord, Rhêmes-Notre-Dame (79 abitanti, in Valle d’Aosta); al Centro, Lunano (circa 1.426 abitanti, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche); al Sud, Ancarano (circa 1.824 abitanti, in provincia di Teramo, Abruzzo).

Dunque Rhêmes-Notre-Dame, il piccolo comune valdostano di 79 abitanti in Valle d'Aosta, spicca nel City Vision Score, la classifica delle città intelligenti d'Italia.