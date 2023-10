Esprì Jeunes si presenta alla comunità valdostana e alla politica

Nel panorama della giovane Valle d'Aosta, spiccano due figure eccezionali: Emile Gorret e Rossana Scapoli. Questi due giovani appassionati, pieni di determinazione e slancio, occupano ruoli chiave all'interno di Esprì Jeunes, un'associazione giovanile che si ispira ai principi sacrosanti sanciti dalla costituzione: libertà, azione ed espressione. Non poteva esserci momento più opportuno per la loro presentazione alla comunità valdostana, dopo la nascita dell'associazione alla fine di agosto.

In un mondo in cui ogni giorno sembra scoppiare una guerra, Esprì Jeunes rappresenta molto più di un semplice raggruppamento di giovani valdostani. È un'organizzazione fondata su principi profondi che pongono la persona al centro, abbracciando la giustizia sociale e le opportunità paritarie. C'è un impegno tangibile verso la partecipazione di giovani provenienti da ogni strato sociale.

Domani, alle ore 19 presso la Cave Valdôtaine, nel cuore di Aosta, a pochi passi da Piazza Chanoux, il salotto della capitale valdostana, Esprì Jeunes si presenterà alla comunità valdostana e alla politica. In questa occasione, l'associazione ricorderà che il fulcro della sua missione è abbracciare una visione moderata, in linea con ideali politici riformatori-liberali, mirando a migliorare le condizioni di vita nella Valle d'Aosta. Nel percorso verso il progresso, l'associazione cerca di coinvolgere tutti i giovani che condividono un legame profondo con il territorio e la sua identità unica.

A guidare il gruppo, ci sono Emile Gorret, 28 anni, laureato magistrale in Scienze amministrative e giuridiche, nonché attuale Consigliere comunale a Châtillon. La sua voce risuona come coordinatore, portando con sé una vasta esperienza e una dedizione contagiosa. La sua visione e il suo spirito sono una fonte di ispirazione per tutti.

Dall'altro lato c'è Rossana Scapoli, 26 anni, laureata magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, che assume il ruolo di segretaria all'interno dell'associazione. La sua energia e determinazione sono palpabili mentre si impegna a tessere la trama delle iniziative e dei progetti dell'associazione. La sua passione per il cambiamento è contagiosa, e il suo contributo è inestimabile.

Un altro tassello fondamentale nella storia di Esprì Jeunes è la stretta collaborazione con un altro gruppo giovanile di rilievo, "La Renaissance Valdôtaine". A guidarli ci sono due giovani altrettanto promettenti: Roberto Mestieri, 25 anni, laureando in Scienze politiche, e Sharon Jotaz, 21 anni, Consigliera comunale di Bionaz e aspirante laureanda in Scienze infermieristiche. Questo dinamico quartetto è unito dalla passione comune per il cambiamento e il dialogo costruttivo, dimostrando che i giovani valdostani sono pronti a plasmare il futuro della loro regione.