Efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili - Opportunità per imprese e pubblica amministrazione

La Chambre valdôtaine, assieme alle altre Camere di commercio italiane, è stata infatti coinvolta in un progetto inerente la Transizione Energetica che prevede alcune iniziative finalizzate a supportare le imprese del territorio e i principali stakeholder nella realizzazione di progetti per la transizione ecologica, l'efficientamento energetico e lo sviluppo di modelli innovativi di produzione e consumo dell'energia.

In particolare, con il progetto Transizione Energetica, le Camere di Commercio italiane promuovono la nascita sul territorio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello innovativo di utilizzo di fonti rinnovabili in grado di coinvolgere attori pubblici e privati quali imprese, comuni, associazioni di categoria, cittadini, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti i suoi aderenti e per il territorio.

Durante l'evento, rivolto alle imprese, ai professionisti e alla Pubblica Amministrazione, partendo dalla transizione energetica saranno illustrati i risultati del Progetto strategico “Efficientamento Energetico Edifici Pubblici” e le opportunità della nuova programmazione FESR 2021/2027. Successivamente sarà affrontato il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, il quadro normativo nazionale e le future azioni regionali.

Nel pomeriggio è previsto un desk di confronto destinato alle imprese e ai portatori di interesse locali intenzionati a costituire una Comunità Energetica Rinnovabile.

L’evento è accreditato ai fini formativi dagli Ordini professionali e dai Collegi tecnici della Valle d’Aosta.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria al seguente link entro e non oltre il 16 ottobre 2023.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare al desk di confronto pomeridiano, possono compilare il modulo excel allegato (Modulo imprese prefattibilità CER) e inviarlo entro e non oltre il 16 ottobre 2023 al seguente indirizzo sportellovda@pie.camcom.it



Per assistenza nella compilazione del modulo excel è possibile contattare:

Sportello SPIN2

Servizio associato fra Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte

Tel. 0165 573092/94 - sportellovda@pie.camcom.it

Sportello Info Energia Chez Nous

Numero Verde: 800 604 110

CVA SpA

0166 823111

E-mail: cvda@cvaspa.it

Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ulteriori dettagli sono disponili a questo indirizzo: https://www.ao.camcom.it/it/<wbr></wbr>eventi/efficienza-energetica-<wbr></wbr>comunita-energetiche-<wbr></wbr>rinnovabili

