Chiusura A5 tra Morgex e Courmayeur per Lavori di Potenziamento e Sicurezza

Dal 16 ottobre al 6 dicembre, la tratta autostradale compresa tra Morgex e Courmayeur rimarrà chiusa per lavori di miglioramento e rafforzamento della sicurezza stradale.

I lavori programmati hanno l'obiettivo di potenziare la tratta esistente, rendendola più sicura per tutti gli utenti. Questa fase rappresenta soltanto l'inizio di una serie di interventi pianificati sulla A5. In particolare, i lavori svolti nell'Alta Valle d'Aosta si svolgeranno in concomitanza con la chiusura del Traforo del Monte Bianco, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità e accelerare i tempi di realizzazione.

Il progetto complessivo è di notevole portata, poiché coinvolge una tratta stradale di 64 chilometri, di cui il 75% attraversa 20 gallerie e include la ristrutturazione di oltre 40 ponti e viadotti.

La programmazione prevede la riapertura della tratta tra Morgex ed Entrèves con una migliore fruibilità dal 6 dicembre, giusto in tempo per il Ponte dell'Immacolata. Inoltre, saranno apportate modifiche alle tariffe autostradali in base ai percorsi disponibili.

Entro la fine del 2023, si prevede il completamento dei lavori di miglioramento della sicurezza in sei punti critici e l'installazione di quattro nuove barriere di protezione sui ponti. Tuttavia, i lavori per il potenziamento dell'intera A5 saranno conclusi entro dicembre 2025