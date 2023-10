Continua la collaborazione tra le eccellenze dell'enogastronomia piemontese e valdostana

Si rinsalda la collaborazione tra la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e l’Assessorato, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti nel 2019 con il coinvolgimento di diversi partner per la promozione dei rispettivi prodotti di eccellenza.

Tuber magnatum Pico e Fontina DOP, ma non solo, saranno protagonisti sabato 25 novembre di una cena esclusiva organizzata presso la suggestiva location dell’Hôtellerie de Mascognaz.

Il villaggio di chalet storici in pietra, a quota 1.800 metri di altitudine, al cospetto del Monte Rosa, farà da scenario a un incontro di eccellenze enogastronomiche, sapientemente proposte nella cena curata dallo Chef Luigi Taglienti, già stella Michelin del Ristorante IO Luigi Taglienti di Piacenza. Presso l’Hôtellerie de Mascognaz il visitatore diventa abitante temporaneo, alla scoperta del modo di vivere degli antenati, delle collezioni di oggetti di vita quotidiana, delle curiosità della vita alpina rurale, pastorale e contadina e della natura silenziosa che lo circonda.

Ad anticipare la cena, l’analisi sensoriale del Tartufo guidata da un giudice del Centro nazionale Studi Tartufo, prima di immergersi nella degustazione di una ricca selezione di Fontine DOP. Infine, il connubio perfetto tra due eccellenze della tavola, Tartufo Bianco d’Alba e Fontina DOP, proposti nella sintesi di una cucina generosa, altruista e consapevole, dove la narrazione di un’emozione, di un sentimento, di un ricordo o un frammento di vita conducono il commensale verso una precisa logica gustativa ed esperienziale.

Le prenotazioni sono effettuabili sul sito della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba all’indirizzo https://www.fieradeltartufo.org/cene/

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, poi, la Valle d’Aosta sarà ospite della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba nello stand espositivo dedicato alla promozione della Fontina DOP e alla sua commercializzazione nelle varie produzioni (la Fontina di latteria, quella di alpeggio e quella stagionata) all’interno del Cortile della Maddalena.

“Promuovere i nostri prodotti è l’obiettivo principale dell’accordo che lega la nostra regione e la Fontina DOP al Piemonte e al Tartufo d’Alba – ha detto l’Assessore Marco Carrel – Eventi come la Fiera di Alba e momenti di promozione come la cena esclusiva organizzata fra le nostre montagne, presso l’Hôtellerie de Mascognaz, rappresentano per la Valle d’Aosta delle vetrine interessanti e stimolanti che ci permettono di incuriosire, attirare e fidelizzare un pubblico e un target di turisti sempre più attenti ai prodotti di nicchia, alla costante ricerca di autenticità e attratti da esperienze intense e coinvolgenti, a contatto con le tradizioni e con la realtà contadina del nostro territorio. Auspico che questi assaggi di Valle d’Aosta, uniti ai sapori del vicino Piemonte, diventino un connubio vincente che metta in valore i frutti di un approccio sostenibile al territorio e un racconto che parla non solo di duro lavoro, ma anche di passione e prospettive future.”

Contestualmente alla partecipazione alla Fiera, nel pomeriggio di sabato 28 ottobre, alle ore 15.00 in Sala Beppe Fenoglio, si terrà il laboratorio “La Valle d’Aosta da assaporare”, durante il quale saranno raccontati il territorio e le eccellenze agroalimentari valdostane, con degustazioni di prodotti e di vini.

Infine, nell’ambito del Concorso “Modon d’Or”, dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio, rappresentanti dell’Ente Fiera di Alba faranno parte della Giuria di eccellenza per la degustazione delle migliori forme di Fontina selezionate ai fini dell’attribuzione dei Modon d’Or 2023.