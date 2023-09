GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione relativa alla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’association «Sans-filistes amateurs – section d’Aoste» à titre de concours aux frais de fonctionnement pour son activité annuelle 2023.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Università degli studi di Trento per dei tirocini curriculari presso le strutture dell’Amministrazione regionale.

Sono state approvate le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025. In particolare riguardano un intervento di adeguamento e integrazione dell’impianto paravalanghe nel bacino di Lavancher nel Comune di Morgex, un intervento integrativo e manutentivo su opere paravalanghe nel bacino del Merlo nel Comune di Courmayeur, le opere di mitigazione del rischio valanghivo nel bacino di Theumelley (canali sud) nel Comune di Valgrisenche e realizzazione di rilevati e di deviatori paravalanghe nelle località Peterhof e Bino nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la bozza di avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di un soggetto no-profit per lo svolgimento delle attività di promozione, di comunicazione e, in generale, di sviluppo del Servizio civile regionale.

Sono state approvate le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 che permettono la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria su immobili di interesse architettonico, artistico e storico di proprietà regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale per il 2024. Tale atto permette di garantire l’erogazione dei LEA, e alla stessa AUSL di adottare il Bilancio preventivo economico annuale. La spesa complessiva è di 300 milioni di euro.

È stata approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale per l’anno 2022. L’atto garantisce, a partire dal 1° gennaio 2024, il sostegno agli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale per la realizzazione di almeno 6 progettualità e interventi in favore dei bisogni sociali emersi nell’ambito dei tavoli interistituzionali del Piano di zona e a seguito delle consultazioni svoltesi con gli operatori dei servizi territoriali.

È stata approvata, inoltre, un’ulteriore autorizzazione temporanea agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali a favore delle persone anziane a reclutare il personale OSS necessario per garantire i servizi socio-assistenziali. Tale deroga, motivata dalla difficoltà di reperire il personale, consentirà ancora, e fino al 31 dicembre 2024, di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di personale privo della qualifica OSS.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato adottato il documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale”, valido per l’anno formativo 2023-2024. L’atto consente al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione la predisposizione degli atti e degli Avvisi pubblici volti ad attuare le misure previste dal Documento di programmazione regionale.

È stata approvata la decima graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.