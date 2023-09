Quart: La carica dei 220 allunni per Puliamo il Mondo

La scuola secondaria si è occupata delle zone area verde scuola, Prebenda, Ronchet, Povil, Praz, Pilaz, Champeille, Chiesa, Piazzale Marsiglia, Cimitero e fermata Svap, Lungo Dora, Villefranche.

Le 11 classi, per un totale di circa 220 alunni, suddivise in squadre hanno provveduto a ripulire le zone cercando di differenziare, per quel che è stato possibile, carta, plastica e vetro. La maggior parte dei rifiuti trovati è risultato essere materiale indifferenziato.

In particolare si sono rivelate abbastanza degradate le zone parcheggio Marsiglia, fermata Svap, campetto Prebenda e zone limitrofe, parcheggio pullman sotto la scuola media e Villefranche (parcheggio stazione nello specifico). I rifiuti raccolti in modo più abbondante sono stati plastica e mozziconi di sigaretta (circa 1000 solo nel parcheggio Marsiglia). Dietro la Chiesa del Villair è stata trovata una piccola "discarica" di oggetti vari, tra i quali scarpe e vestiti. In frazione Povil si trova una lavatrice abbandonata.

In marcia contro il degrado ambientale

I sacchetti di rifiuti raccolti solo dalla scuola secondaria sono stati più di 300!

La scuola dell'infanzia, con 30 alunni, ha svolto la sua opera a Chantignan, mentre la scuola Primaria con circa 70 bambini ha ripulito la strada verso il vivaio regionale e la zona intorno alla biblioteca.

"I ragazzi - spiega il sindaco Fabrizio Bertholin - sono stati dei validi custodi del territorio impegnandosi con operosità e attenzione, guidati dai loro insegnanti. L'iniziativa è risultata coinvolgente e valida e sicuramente verrà riproposta i prossimi anni".