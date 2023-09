I 150 anni del Reggimento Genio Ferrovieri: la festa a Castel Maggiore

Oggi i festeggiamenti ufficiali del Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castel Maggiore. Sarà una giornata, sentitissima dal Reggimento, all’insegna del ricordo e della commemorazione di un reparto specializzato, testimone della storia militare e dell’evoluzione del trasporto ferroviario italiano.





Già dal 1859 alcuni reparti del Reggimento pontieri si occuparono del trasporto delle truppe franco-piemontesi via ferrovia in occasione della Seconda Guerra d’Indipendenza e parteciparono attivamente ai combattimenti ottenendo la medaglia di bronzo al valor militare. Solo nel 1873 (con la pubblicazione della Legge sull’ordinamento dell’esercito) viene creato un drappello di 60 uomini addestrato nell’impiego di materiale fisso delle ferrovie trasformando le compagnie Genio Zappatori in Compagnie Ferrovieri. Nel 1910 la “Brigata Ferrovieri” viene trasformata nel 1910 in Reggimento e dal 1932 un battaglione si insedia nell’attuale sede di Castel Maggiore.



Il Reggimento fu protagonista operativo sui fronti bellici sia nella I che nella II Guerra Mondiale (Jugoslavia, Africa, Russia, Francia e Grecia). Nel dopoguerra si è occupato di esercizio linee (in particolare della linea Chivasso – Aosta, gestita dal gennaio 1915 al 2002) e ripristini operativi in occasioni di calamità naturali e con interventi non solo in Italia (da ricordare la riparazione del ponte sul fiume Toce nel 1984) ma anche in Bosnia, Kosovo e Albania. Oggi il Reggimento, di stanza presso la Caserma “Montezemolo” è comandato dal Colonnello Salvatore Magazzù.



I festeggiamenti Iniziati in giugno, con la mostra realizzata con la collaborazione del Comune di Castel Maggiore, termineranno il 29 settembre con il seguente programma Giovedì 28 settembre Castel Maggiore ore 20.00, in Piazza Pace: Esibizione della Banda dell'Arma Trasporti e Materiali Venerdì 29 settembre Castel Maggiore or 10.30, in Piazza Amendola: Cerimonia commemorativa alla presenza della Bandiera di Guerra del reggimento Genio Ferrovieri Al termine della Cerimonia del 29 settembre, l'attività commemorativa proseguirà in caserma con una mostra statica di mezzi e materiali del Reggimento, con alcuni stand di aziende sponsor.

La sottolineatura filatelica

Su richiesta del Reggimento, Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo per l’emissione di uno speciale annullo filatelico, in formato tondo, raffigurante il logo del 150° completato dalla scritta “150° anniversario di costituzione della Specialità – Reggimento Genio Ferrovieri – Esercito – Costituzione della specialità Ferrovieri del Genio - 29.9.2023 – 40013 Castel Maggiore (Bo)”. Il servizio è disponibile il giorno 29 settembre, dalle ore 9,15 alle ore 10,45 presso lo spazio allestito in Piazza Amendola e dalle ore 11,15 alle ore 14,45 (con accesso regolamentato) presso la Caserma Montezemolo in Via Rimembranze 1. L’annullo, dopo l’utilizzo, sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Bologna Centro – sportello filatelico – Piazza Minghetti 4 per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo di Storia della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale.

Con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio è stata realizzata una speciale cartolina postale che potrà essere obliterata con il citato annullo, realizzando quindi un ricordo indelebile di questa giornata con un prezioso oggetto filatelico.

Ricordando il motto del Reggimento: “Fervidis rotis ad metam” (“Alla vittoria con le ruote impetuose”) auguriamo lunga vita ad un segmento del nostro Esercito che continua ad operare con competenza e, come visto, fornendo un’autorevole immagine internazionale delle nostre capacità operative anche in tempo di pace.