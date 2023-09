Ripartono ad ottobre i corsi di Cittadella per i ragazzi

Sono arrivati i corsi autunnali della Cittadella con una prima settimana di “open day”. Sono 8 i corsi che prenderanno vita negli spazi di via Garibaldi, dedicati ai ragazzi dai 14 ai 29 anni, per scoprire nuove passioni, mettersi alla prova o imparare una lingua con la guida di esperti e professionisti del settore. Dagli incontri di “femminismo per principianti” al laboratorio di giochi di ruolo, per poi passare al corso di spagnolo, questo autunno l’offerta è varia e per tutte le necessità. L’obiettivo è offrire una possibilità di mettersi in gioco, per imparare e confrontarsi in un ambiente accogliente e divertente.

A partire dalla prima settimana di ottobre avranno inizio il corso di spagnolo mercoledì 4 ottobre alle 17, il laboratorio di giochi di ruolo martedì 3 ottobre alle 15, il corso di illustrazione iperrealista venerdì 13 ottobre alle 17. Sabato 7 ottobre saranno due i corsi: quello per DJ alle 16.30 e quello di scrittura creativa alle 14.30. Martedì 10 ottobre ritorna il corso di fumetto, mercoledì 11 ottobre alle 17 partiranno gli incontri di Femminismo per principianti e infine sabato 14 ottobre partirà il corso di teatro e drammaturgia. Tutti i corsi sono a pagamento, ma la prima lezione “di prova” sarà gratuita.

I Corsi

Si comincia con il Laboratorio Giochi di Ruolo martedì 3 ottobre dalle 15.30 alle 18.30. Guidati dal dungeon master Davide Rean, i giovani esploratori vivranno una vera e propria avventura “fantasy” tra draghi, tesori nascosti e mitici eroi nel più famoso gioco di ruolo di sempre: Dungeons&Dragons.

Ci sarà poi il Corso di Spagnolo avrà inizio mercoledì 4 ottobre dalle 17 alle 19 con Francesca Bonfanti, formata all’Istituto Cervantes, ha vissuto diversi anni tra Messico e Spagna. Un modo per iniziare ad approcciarsi alla lingua attraverso lezioni pratiche e divertenti partendo da testi di canzone e dalle serie TV in lingua.

Venerdì 6 ottobre avrà inizio il Corso di Illustrazione Iperrealista dalle 17 alle 19 con l’artista e illustratore poliedrico Mathieu Gorelli che farà disegnare i partecipanti sotto la sua guida svelando i suoi metodi e seguendo i ragazzi passo passo.

Sabato 7 ottobre si comincia con la prima lezione del Laboratorio di Scrittura Creativa dalle 14.30 alle 16.30 con Carlotta Marricco, Laureata in “video design” continua il suo percorso con un diploma di specializzazione in “sceneggiatura” alla Scuola del Cinema di Milano. Ogni settimana i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche di scrittura creativa per mettere alla prova le loro abilità e far crescere la loro storia.

Il pomeriggio si chiude con il Corso base per DJ dalle 16.30 alle 18.30 con il giovane DJ resident del Momà Davide Corselli. Durante gli incontri i partecipanti potranno scoprire tutti i segreti, gli strumenti e le tecniche dei DJ professionisti per cominciare a muovere i primi passi in questo mondo.

La settimana ricomincia con la partenza del Corso di Fumetto professionale martedì 10 ottobre dalle 17 alle 19 con Erika Centomo. Illustratrice, sceneggiatrice di fumetti e film d’animazione, coordinatrice di editoria per ragazzi, Erika da oltre 25 anni si occupa di corsi di formazione e aggiornamento di disegno e fumetto per insegnanti, di laboratori di fumetto per bambini e ragazzi e corsi di pittura a olio.

Mercoledì 11 ottobre dalle 17 alle 19 ci sarà la prima lezione di Femminismo per Principianti. Sei incontri con Viviana Rosi, autrice e attivista, parte del collettivo valdostano di Non una di meno, da anni fa anche attività di divulgazione per promuovere l’educazione di genere nelle scuole. Saranno conversazioni aperte e scambi per discutere di generi, stereotipi, sopraffazione maschile e invisibilità femminile, di schwa, body shaming, controllo dei corpi, intersezionalità e molto altro.

Infine, sabato 14 ottobre avrà inizio anche il Corso di Teatro e Drammaturgia a partire dalle 15.30 fino alle 18.30 con Donatella Corti, docente, teatroterapista, regista teatrale e burattinaia. Con la guida dell’insegnante i partecipanti impareranno a scrivere e a mettere in scena un vero spettacolo teatrale, curando ogni aspetto del lavoro: dalla stesura drammaturgica alla regia fino alla scenografia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cittadella a info@cittadelladeigiovani.it, chiamare il fisso allo 0165 35971 oppure visitare il sito