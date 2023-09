PEPERONCINO ROSSO

La destra è così. In campagna elettorale promette cose irrealizzabili, poi una volta al governo scarica sempre la colpa ad altri e per trovare le risorse ha sempre la stessa ricetta: i condoni! Vengono premiati i furbi, mentre le persone serie ed oneste vengono colpite. La proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, di procedere ad un nuovo condono equivale a dare dei fessi alle persone che pagano regolarmente le tasse. Forse che in Italia ci sono più disonesti e onesti ed è per questo che ha vinto la destra?