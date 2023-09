Legge regionale locazione brevi, VDA si costituirà di fronte alla Corte costituzionale

La Presidenza della Regione e l'Assessorato del Turismo, Sport e commercio comunicano che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 settembre 2023, ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale della sola disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), laddove, per la sola locazione turistica di camere in unità abitative destinate a "prima casa", si individua un limite di 180 giorni all'anno.

Il Governo, in particolare, ritiene che la predetta disposizione, nel limitare la facoltà di godimento del proprietario dell'immobile e, quindi, intervenendo in materia di diritto civile, ambito che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ecceda dalla competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e turismo che lo Statuto speciale di autonomia prevede per la Valle d'Aosta.

"Il fenomeno della locazione turistica, cresciuto in maniera esponenziale in tutto il mondo, - spiegano il Presidente della Regione Renzo Testolin e l'Assessore Giulio Grosjacques - è connotato da estrema complessità e delicatezza e tutte le amministrazioni pubbliche, europee, statali e locali, stanno cercando di regolamentarlo con non poche difficoltà. In questo contesto, il fatto che la nostra legge regionale sia oggetto di impugnazione esclusivamente per un aspetto così puntuale è a nostro avviso indice della bontà e della ragionevolezza complessiva dell'intervento normativo regionale".

"Riteniamo - proseguono il Presidente Testolin e l'Assessore Grosjacques - che la limitazione dei 180 giorni all'anno per la locazione turistica nella "prima casa" sia il parametro oggettivo che consente di salvaguardare il principio urbanistico del nostro ordinamento secondo cui l'uso prevalente di un'unità abitativa non configura il suo mutamento di destinazione, che comporterebbe un abuso edilizio, con tutte le conseguenze del caso, ricordando che le "prime case", proprio perché destinate alla residenza principale, beneficiano di agevolazioni fiscali e finanziarie significative".

"Per queste ragioni, - precisano - in attesa della notifica del ricorso, anticipiamo l'intenzione di costituirci nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale. La legge regionale 11/2023, pertanto, entrerà comunque in vigore dal 1° novembre, come dalla stessa previsto, e sarà applicata nella sua interezza in quanto il ricorso governativo non ha un effetto sospensivo sulla disposizione impugnata".