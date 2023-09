Se gli elettori contano solo il giorno del voto!

A distanza di soli tre anni oggi nasce il sesto gruppo di questa legislatura: dopo gli FP-PD, il gruppo misto, FI, SA, Av-VDA UNIE, è arrivato Rassemblement valdôtain, un gruppo nato dalla spaccatura della Lega.

Ancora una volta il voto degli elettori non viene rispettato e si crea una nuova sigla non presente al momento delle elezioni, dimenticando che dietro ogni sigla c'è un programma e ci sono delle idee. Capiremo di qui in avanti, visti i tre anni di collaborazione con questa maggioranza in attesa di essere imbarcati a bordo e di conseguenza una debolissima opposizione se con questa scissione emergerà in modo esplicito la posizione di chi collaborava e di chi invece voleva fare opposizione. Capiremo se questa maggioranza che ha abbandonato la strada progressista per continuare nel solco conservatore avrà di qui in avanti una o due stampelle.

Con un ennesimo gruppo autonomista La Réunion, che non ha mai avuto l’adesione della Gauche Autonomiste, perché il calderone autonomista è dominato dal pensiero liberale di destra, si sfalda ulteriormente con una ulteriore deriva conservatrice. Inoltre Rassemblement rischia di essere solo un nuovo autobus elettorale per qualche vecchio volpone che non trovava posto sulla barcaccia della Réunion o su quella in disarmo e a rischio di affondare alle prossime elezioni della Lega.