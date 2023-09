Consiglio Comunale Saint-Christophe

Il Consiglio comunale di Saint-Christophe si è riunito, lunedì 25 settembre 2023, e si è aperto approvando i verbali della seduta precedente. I consiglieri hanno poi ascoltato le comunicazioni del sindaco.

Paolo Cheney ha segnalato che è stato siglato l’accordo sindacale per la distribuzione fra i dipendenti del Fondo Unico di Amministrazione. È stato previsto che, in relazione all’indennità per i lavori di somma urgenza, vi dovrà essere una comunicazione preventiva alla Protezione civile. Il sindaco ha riferito dell’incontro con le Ferrovie dello Stato dedicato al ponte sulla Grande Charrière, per il quale sono previsti 4 mesi di chiusura totale, poiché sarà necessario spostare i servizi che lo attraversano (acquedotto, fognatura, fibra ottica, metano, illuminazione pubblica). Gli assessori hanno invece riferito in relazione ad alcune attività. L’assessore Marco Gheller ha detto che, nell’autunno-inverno, la Biblioteca organizzerà La Castagnata e il concerto di Natale.

In corso di valutazione l’organizzazione di un evento in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, con l’esibizione corista degli allievi delle scuole dell’infanzia e primaria. L’assessore Massimo Martini ha confermato che il 15 ottobre si svolgerà il Vertical del Mont Mary, con la conferenza stampa di presentazione che si svolgerà il 12 ottobre. In collaborazione con il Comune di Roisan, il 7 ottobre, al Croux, si svolgerà l’evento di presentazione dei sentieri.

Il pranzo sarà gestito con il truck&food. Il vicesindaco Corrado Giachino ha annunciato che stanno per iniziare le asfaltature e l’intervento dovrebbe essere completato entro fine ottobre. Dal 10 ottobre, per due settimane, sarà all’opera una squadra Lus.

L’assessore Dino Barmasse ha riferito che, sabato 23 settembre, si è svolta stata la gita a Oropa organizzata in collaborazione con la Parrocchia. I partecipanti sono stati 57. È stato approvato il Dups 2024/26. Il sindaco, mettendo in discussione il Documento unico di programmazione, ha chiarito che sarà soggetto di aggiornamento all’atto di approvazione del nuovo Bilancio triennale a fine anno, con il programma completo delle opere pubbliche. È stata approvata la quinta variazione al Bilancio di previsione 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione. L’assessore Davide Casola ha spiegato che pareggia sulla cifra di 504.439,60 euro, con l’utilizzo di 8.086 euro di avanzo vincolato. Le voci più significative sono: - 3.750 euro e 55mila euro per l’acquisizione di servizi di lavoro interinale a beneficio rispettivamente della Biblioteca e dell’Ufficio Ragioneria - 10.600 euro per la sostituzione del portone e delle uscite di sicurezza dell’autorimessa di Senin - 52.612 euro per la manutenzione straordinaria delle strade - 125mila euro per la strada Grin-Coutateppaz - 180mila euro per l’ammodernamento del campo sportivo (a integrazione della cifra già stanziata). Le funzioni e le attività di riscossione coattiva sono state affidate, per un anno, ad Agenzia delle Entrate.

Non essendo pervenute osservazioni, è stata approvata la 35a variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale, relativa all’intervento di ricostruzione di due ponti e alla sistemazione del torrente Bagnère. Il sindaco Cheney ha chiarito che l’intervento, che prevede una spesa di circa un milione di euro, è finalizzato alla messa in sicurezza l’abitato di Nicolin. Il Comune ha assunto a proprio carico la progettazione ma la competenza dell’attuazione spetta alla Regione, auspicabilmente tramite finanziamento nazionale. Approvata (non sono pervenute osservazioni) anche la 36a variante non sostanziale al Prgc, relativa alla realizzazione di tratti di marciapiede nelle località Chaussod, Meysattaz e Chabloz. Si tratta di marciapiedi a sbalzo sulla strada esistente, necessari vista l’elevata percorrenza di questi tratti, soprattutto dai bambini. Intervento previsto nel 2024, per una spesa di 400mila euro.

Il Consiglio ha approvato alcune modificazioni al Regolamento per l’uso del gonfalone e dello stemma comunale. Il sindaco Cheney, riprendendo la stesura della Commissione comunale sui Regolamenti, ha precisato che rispetto al format del Celva, si è previsto che il gonfalone possa essere accompagnato anche da un assessore (preferibilmente il componente più anziano della Giunta) e non solamente da sindaco e vicesindaco. L’accompagnamento è inoltre previsto non solamente ai funerali di amministratori ma anche di ex amministratori o personalità di rilievo. Modificato anche il Regolamento per l’istituzione del Registro comunale delle Disposizioni anticipate di trattamento, come indicato dal Celva. Infine sono stati approvati tre Regolamenti.

Il primo in materia di rilascio dei Permessi rosa per la sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con bambini di età non superiore a due anni. Il secondo riguarda l’assegnazione dell’onorificenza al merito sportivo. L’assessore Martini ha spiegato che potrà essere attribuita a medagliati che abbiamo ottenuto risultati a livello regionale, nazionale, internazionale o mondiale., durante l’anno solare, in qualsiasi sport.

Chi vorrà ricevere la pergamena dovrà presentare il proprio palmares all’apposita Commissione. L’ultimo Regolamento approvato è dedicato all’utilizzo dei sentieri a uso misto rientranti nella Blavy mountain bike trails area. L’assessore Martini ha spiegato che l’intervento, che interessa i Comuni di Saint-Christophe e Roisan, è lungo un centinaio di km e ha una frequentazione superiore ai 12mila passaggi annuali. Sono stati regolamentati velocità (massima 15 lm/h), responsabilità, divieto di svolgere attività agonistica anche per il solo allenamento.

È intenzione dell’Amministrazione attivarsi per la sottoscrizione di una polizza assicurativa che offrirà la possibilità ai frequentatori di sottoscrivere un accordo analogo a quello delle piste di sci: giornaliero, settimanale, annuale, per il singolo o per la famiglia. Saranno posizionati pannelli esplicativi del percorso, del grado di difficoltà e delle principali norme di sicurezza da adottare.