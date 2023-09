Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta presenta evento rock

Nell’ambito degli appuntamenti #VDAlavora, è stato organizzato per martedì 26 settembre prossimo, in orario scolastico, un evento dal titolo “Rock‘n’Safe – Looks that kill show”, riservato agli studenti delle classi terze e quarte delle Istituzioni secondarie di secondo grado.

Lo spettacolo, che si terrà al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta, mette al centro i comportamenti “sicuri” da adottare nei contesti lavorativi, ma anche della vita quotidiana, portando in scena uno show immersivo tratto dal fumetto “Looks that kill” di Stefano Pancari, safety manager, speaker e formatore HSE, dove storytelling, musica rock e altre arti condurranno gli spettatori alla riflessione nonché alla consapevolezza dell’importanza di una tematica quale la sicurezza sul lavoro. L’evento, a cui le istituzioni secondarie di secondo grado hanno potuto iscriversi nelle scorse settimane, vedrà la partecipazione di circa 250 studenti.

“I giovani sembrano lontani dal tema della sicurezza, invece sono proprio loro i depositari di una necessaria transizione verso un mondo del lavoro sempre più sicuro e a misura di lavoratore. La sicurezza, del resto, è un diritto per i lavoratori e un dovere assicurarla. L’investimento che dobbiamo fare con le nuove generazioni è di stimolare la salute e la sicurezza sul lavoro in quanto valore sociale. La cultura della sicurezza cresce se è alimentata da azioni e iniziative concrete come quella proposta oggi ai nostri giovani con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per i nostri futuri lavoratrici e lavoratori”, dichiarano gli Assessori Luigi Bertschy, Luciano Caveri e Jean-Pierre Guichardaz.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Europe Direct Vallée d’Aoste dell’Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, l’Assessorato del sistema educativo e con il patrocinio di INAIL Sede regionale di Aosta, si inserisce all’interno di una settimana di eventi dedicati alla sicurezza sul lavoro. Infatti, il 27 settembre 2023, INAIL Valle d’Aosta organizza il Forum della Prevenzione presso l’Aula Magna Sant’Anselmo dell’Università della Valle d’Aosta, iniziativa nazionale dell’Istituto che costituisce un percorso di riflessione e confronto con istituzioni e parti sociali.