Puli-Amo Courmayeur - Clean-Up

Guanti, sacchetti e pinze per restituire a Courmayeur la sua bellezza incontaminata. Torna Clean-Up Tour, un evento aperto a tutti organizzato in collaborazione con Summit Foundation: il 26 settembre ci si dedica alla cura del territorio e alla raccolta dei rifiuti. Quest’anno sono state scelte aree molto facili da raggiungere, e per questo motivo frequentate da un flusso di visitatori che, soprattutto in alta stagione, diventa importante. La mattina, alle 8.30, ci si ritrova insieme ai ragazzi delle scuole secondarie di Courmayeur per ripulire le aree di Plan Gorret, La Saxe, Dolonne e Villair. In alternativa, alle 14.30 parte un secondo gruppo, composto anche dagli studenti del Liceo Linguistico di Courmayeur, che batterà l’area della Val Sapin, alta e bassa, vicino al sentiero che porta al rifugio Bertone. Che sia di mattina o pomeriggio, il programma è scrupoloso: prima si raccolgono i rifiuti, poi li si differenzia per tipologia, e infine c’è il rituale della pesatura. Così anche la pulizia del territorio diventa un’esperienza collettiva, un momento divertente ed educativo soprattutto per i ragazzi coinvolti. E la natura ringrazia.

Programma

Piazzale Grivel

ore 8.30: ritrovo, colazione offerta e distribuzione degli starter pack (guanti, pinze, sacchetti, gadget, snack) forniti da Summit Foundation

ore 13.00: conferimento e pesatura dei rifiuti

Parco Bollino

ore 14.00: ringraziamenti e light lunch offerto