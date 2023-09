Promozione ai gradi superiori dei militari in servizio presso il Gruppo di Aosta

Nella mattinata odierna è stato il Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, Colonnello Giovanni Cuccurullo, insieme ai vertici dell’Arma della Valle d’Aosta, a notificare l’avanzamento al grado superiore di alcuni militari in servizio presso il comando Aostano.

Di seguito l’elenco dei militari con l’indicazione del nuovo grado.

Il Tenente Adriano Marrale comandante del NOR della Compagnia di Aosta, il Luogotenente Carchidi Antonio in servizio presso il Nucleo Carabinieri della Banca d’Italia, Il Maresciallo Capo D’Orta Antonio in servizio presso l’aliquota Carabinieri della sezione di PG di Aosta, il Maresciallo Ordinario Previti Antonio in servizio presso il Comando Gruppo, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Maurizio Pandolfi in servizio presso il Nucleo Investigativo di Aosta, il Comandante della Stazione di Valpelline Luogotenente Carica Speciale Bianchi Alessio e il Maresciallo Ordinario Melis Fausto in servizio presso la Stazione di Saint Vincent Chatillion.

Il Comandante del Gruppo ha esortato i neo promossi marescialli ordinari a ricordare che” la promozione al grado superiore, non è un traguardo, ma è il punto di partenza: una maggiore responsabilità a svolgere il servizio a favore della comunità con più determinazione e grande passione, per essere sempre più credibile e rassicurante”.