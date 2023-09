Dal 16 ottobre sarà possibile richiedere i voucher digitali I4.0

L’iniziativa mette a disposizione delle aziende dei voucher a fondo perduto del valore massimo di 2.500 euro a copertura di un massimo dell’80% dell’investimento previsto (che non potrà essere inferiore ai 1.000 euro).

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere tra le imprese valdostane l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze tecnologiche digitali e sviluppare la capacità di collaborazione tra le micro, piccole e medie imprese e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0 attraverso la realizzazione di progetti mirati al’introduzione di nuovi modelli di business 4.0.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle effettuate prima della data di presentazione della domanda, quelle riconducibili a beni e servizi strumentali legati all’ordinaria amministrazione dell’impresa, e quelle legate all’acquisto di pc, stampanti, smartphone, tablet e alla realizzazione di siti internet.

Al fine di illustrare nel dettaglio il bando, i requisiti e le modalità di accesso ai voucher, la Chambre Valdôtaine organizza per giovedì 28 settembre alle ore 10, in modalità on line, un webinar al quale potranno partecipare tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Tutte le informazioni, il testo del bando e il modulo per la partecipazione a webinar sono disponibili sul sito internet della Chambre Valdôtaine all’indirizzo https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale