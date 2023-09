I vertici di Azione VdA divorziano da Calenda

Ieri Marco Curighetti ed i vertici di Azione VdA hanno abbandonato il partito fondato da Carlo Calenda nella giornata.

L'annuncio in una nota che speiga: "il Segretario Regionale, assieme agli altri membri della Segreteria di Azione per la Valle d’Aosta, Patrik Aloisi, Gabriella Poliani e Giuseppe Grassi, rispettivamente Tesori<wbr></wbr>ere, Responsabile organizzativo e Responsabile hanno comunicato al direttivo nazionale la volontà di non voler più proseguire la propria esperienza all'interno del partito, rassegnando, di conseguenza, le dimissioni immediate rispetto alle cariche citate".