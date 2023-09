Cresce l'attesa per il cantatutore di Cohiba

Lo spettacolo è parte del cartellone di “Communété”, uno degli eventi più attesi della stagione che cadrà nel periodo a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale ad Aosta.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale Turismo, Sport eCommercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Office régional du tourisme el’associazione Ascom Aosta, si pone a corollario della seconda edizione del Mercato europeo, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre nelle piazze Narbonne e Plouve e nelle vieGaribaldi e Torino. Il concerto dell’artista romano avrà inizio alle ore 18. l’apertura dei cancelli del parco Puchoz, sede dello show, è prevista per le ore 16,30, ma già dalle ore 15 sarà attivo un botteghino per la vendita diretta dei biglietti.

Le prevendite sono esclusivamente online sul circuito Ticketone.

Il costo del ticket, lo ricordiamo, ammonta a 10 euro. L’Amministrazione comunale,inoltre, ha deciso di garantire la gratuità per gli under 13. L’accesso sarà gratuito anche per le persone disabili in carrozzella (pagherà il biglietto solo l’eventuale accompagnatore) cui sarà riservata una zona sotto il palco.Silvestri porterà in scena lo show del tour “Estate X” che sta girando la Penisola da giugno dopo il successo di “Teatri X” per far conoscere al pubblico i brani di “Disco X”, decimo e ultimo album in studio del cantautore: undici canzoni (più una traccia fantasma) cui hanno collaborato Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg mc, Fulminacci, Giorgia, i Selton e Wrongonyou.