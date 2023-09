Distribuzione lettere screening colon distretto 3

L’Azienda Usl informa che è in corso, dal mese di settembre 2023, l’invio delle lettere di invito per l’adesione alla campagna di screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto nel Distretto sanitario n. 3 (Châtillon).

I cittadini residenti in Valle d’Aosta, di ambo i sessi, di età compresa tra i 50 e i 74 anni riceveranno una lettera con l’indicazione della sede del Comune di residenza ove presentarsi e giorno e orario in cui sarà possibile ritirare le provette per la raccolta del campione delle feci, finalizzata alla rilevazione di eventuale sangue occulto (SOF). Le provette dovranno poi essere riconsegnate alle farmacie presenti sul territorio.

Questa fase del programma di screening nel Distretto n. 3 si concluderà entro la fine del 2023. Proseguirà, nell’ordine, con i Distretti n. 4, n. 1 e n. 2 e terminerà con il Comune di Aosta entro il mese di luglio 2025.

L’Azienda Usl, che per l’attuazione della campagna di prevenzione si avvale della preziosa e indispensabile collaborazione della LILT, dei Medici di assistenza primaria e delle farmacie sul territorio ricorda l’importanza della diagnosi precoce dei tumori e sollecita l’adesione al programma, che è GRATUITA.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio di Coordinamento Screening al numero 0165.231205, che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 16:30.