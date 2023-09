Ritrovarsi per ricominciare

Domenica 17 settembre tanti simpatici Taculòt di ogni età si riuniranno presso la Foresteria Valdese di Pra del Torno ad Angrogna per costituire un'associazione, pronta a promuovere il territorio.

Tra gli obiettivi: riavere trasporti pubblici efficienti in tutta la vallata!!

Da queste parti, gli abitanti di ogni località hanno un caratteristico soprannome in dialetto patois. Gli abitanti di Angrogna sono detti affettuosamente Tacùle, termine da cui deriva Tacùlot. La Tacùla, se non mi sbaglio, è il nome in patois dell'utensile di legno che permette di chiudere, fissare un carico di legna o di fieno. E' indispensabile.

Ci attendono momenti enogastronomici propositivi di schietta allegria, aperto confronto e sincero entusiasmo.



Per saperne di piū, chiamate il capostipite Eddy Monnet: cell. 353 4286393