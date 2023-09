USL VDA annuncia la pubblicazione di 16 concorsi per dirigenti medici

L'Azienda USL della Valle d'Aosta comunica la pubblicazione di 16 concorsi per dirigenti medici. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 12 ottobre. La procedura si deve effettuare online al link https://auslvda.selezionieconcorsi.it.

L’operazione è programmata all’interno del PIAO dove uno dei punti chiave è l'aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno di personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. L’obiettivo è potenziare il quadro medico dell'USL, garantendo la presenza di competenze specialistiche cruciali per la salute e il benessere dei cittadini.

“La programmazione dei concorsi – spiega il Direttore Amministrativo, Marco Ottonello - si basa su un’attenta analisi dei fabbisogni di personale aziendale per fronteggiare situazioni di carenza di figure professionali in strutture di carattere strategico per ospedale, territorio e servizi. L’auspicio è che venga data la massima diffusione e visibilità a queste opportunità lavorative”.

L’Assessore Carlo Marzi evidenzia: “Grazie ai 25 nuovi concorsi che l’azienda USL metterà in campo si aprono ulteriori opportunità per reperire nuovi medici specialisti, che sono tra le figure professionali essenziali per continuare a garantire il nostro servizio sanitario. In tal senso prosegue l’impegno profuso in questa direzione dall’azienda USL che già nell’ultimo anno, a partire dall’autunno scorso, aveva bandito 25 concorsi per Dirigenti sanitari/medici”.

I bandi dei concorsi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet aziendale (www.ausl.vda.it – sezione “Avvisi e Concorsi”).

Di seguito il dettaglio dei 16 concorsi: