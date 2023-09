PREVENZIONE DEI TUMORI TESTA-COLLO

Le visite sono solo su appuntamento telefonando lunedì 18 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al numero 0165 544481.

Dal 18 al 22 settembre torna la “Make Sense Campaign”, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Anche l’USL della Valle d’Aosta aderisce all’iniziativa, coordinata dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria diretta dalla dott.ssa Antonella De Stefani.

Martedì 19 settembre gli specialisti visiteranno gratuitamente all’Ambulatorio n.22 dell’Ospedale “Parini” di Aosta (Piastra) dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

L’accesso è SOLO su appuntamento telefonando lunedì 18 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al numero 0165 54 44 81.

“Il numero di questi tumori nella nostra regione è abbastanza stabile, ma arrivano casi più gravi, dove i sintomi sono stati sottovalutati per molto tempo – sottolinea De Stefani –. La prevenzione è importantissima anche perché uno dei maggiori fattori di rischio di tumori del testa-collo è la difficoltà nell’identificarli: presentano sintomi comuni, che tendiamo ad associare alle malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore o, molto spesso, ad ignorare”.

Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%. Infatti il motto dell'edizione italiana 2023 della “Make Sense Campaign” sottolinea che “1 sintomo per 3 settimane è la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici”.

Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente, dolore e/o difficoltà a deglutire, gonfiore del collo, naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.