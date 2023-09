L’oroscopo di Rassemblement Valdôtain nato sotto il segno della Vergine

Secondo segno di Terra, mobile, femminile, il segno della Vergine si distingue per senso pratico, prudenza, autodisciplina. A volte eccessivamente perfezionista e (fin troppo) riflessivo.

Organizzazione e pianificazione saranno chiavi per il vostro successo. Lavorate diligentemente per sviluppare una visione chiara per il futuro della Valle d'Aosta. Caro Rassemblement Valdôtain partito autonomista della Valle d'Aosta.

Oggi è il giorno della vostra nascita politica, un momento emozionante e carico di potenziale. La vostra fondazione è stata ispirata dalla ricerca di una maggiore autonomia per questa bellissima regione alpina, e la vostra determinazione sarà la chiave per il vostro futuro.