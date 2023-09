Si spacca la Lega: i consiglieri regionali Aggravi Brunod e Planaz scendo da carroccio

L'abbandono della Lega da parte dei consiglieri regionali Stefano Aggravi, Dennis Brunod e Dino Planaz è un evento significativo che riflette una serie di problematiche all'interno del partito e dell'attuale panorama politico valdostano.

Questa scissione evidenzia un profondo disagio all'interno della Lega, che sembra essere stata vittima di un processo di cambiamento repentino e di decisioni prese in maniera unilaterale senza il necessario spazio per il dibattito interno.Uno dei motivi principali di questa rottura è legato alla questione della riforma del sistema elettorale valdostano. Il disegno di legge presentato dal Centrodestra valdostano, che comprende la Lega, prevede che in caso di dimissioni del presidente della Regione o di una mozione di sfiducia si debba andare immediatamente al voto.

Questo significa che non vi è spazio per una mozione di sfiducia costruttiva, che prevederebbe 60 giorni per cercare di creare una nuova maggioranza. Gli ex membri della Lega sottolineano che questa proposta non è in linea con l'articolo 15 dello Statuto speciale e non era neppure contemplata nella precedente proposta di legge presentata dalla Lega stessa.

La decisione di Aggravi, Brunod e Planaz di dimettersi è stata presa in nome della loro convinzione che il partito stesse subendo cambiamenti indesiderati e improvvisi, senza un adeguato processo decisionale interno e in un clima politico che essi definiscono "infame".

Questo epilogo è indicativo della crescente polarizzazione e delle tensioni all'interno della Lega Valdostana.La dichiarazione di questi ex membri della Lega sottolinea inoltre la loro intenzione di continuare la loro battaglia politica in difesa dei valori dell'autonomia speciale, del federalismo, dell'identità regionale e delle tradizioni della Valle d'Aosta, nonché della salvaguardia delle libertà individuali e dei valori conservatori.

Questa scelta di "reazione" mette in evidenza la volontà di cercare nuove strade politiche che siano più in linea con la loro visione e i loro principi.

In definitiva, l'uscita di Aggravi, Brunod e Planaz dalla Lega rappresenta una sfida significativa per il partito e il panorama politico valdostano nel suo complesso. Evidenzia la necessità di un dialogo aperto e costruttivo all'interno dei partiti e tra le diverse forze politiche al fine di gestire le differenze e promuovere soluzioni che siano nel migliore interesse della regione e dei suoi cittadini.

Una cosa è certa fin da ora: la scissione leghista rafforza la Giunta guidata da Renzo Testolin ed l'area autonomista valdostana.