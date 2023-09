Il mistero di Plaret de l’Ar

In occasione di Plaisir de culture 2023 si inaugura a Valgrisenche il sito di Plaret de l’Ar sulla strada che da Vieux Menthieu va verso l’Arp Vielle.

Cos’è plaret de arp?

Mito, leggende e fonti storiche si sono spese in spiegazioni su questa pietra misteriosa.

Questa roccia a forma di parallelepipedo - 100x150x110 centimetri - presenta sulla sua superfice 43 croci incise, di cui alcune a cupola e alcune collegate fra loro.

Il sito è circondato da un muro circolare di cui si notano i resti. Nel pianoro sottostante vi sono ancora le fondazioni di un'antica cappella e sul grande masso c'è una cappella votiva dedicata a S. Grato, costruita nel 1868.

Qui passa tutti gli anni il 5 del mese di Agosto la processione di “Notre Dame des Neiges “che effettua una sosta davanti alla cappella votiva con canti e preghiere.

Queste pietre a parallelepipedo sono dette “Pietre dei morti”.

La tradizione ricorda che su di esse venivano posati i feretri, portati a spalle, per permettere ai portatori di riprendere fiato. Probabilmente ciò accadeva quando il villaggio dell'Arp Vieille era abitato tutto l'anno ed i defunti venivano trasportati in capoluogo per le esequie in chiesa e la sepoltura in cimitero.

Per ogni salma posata, veniva incisa una croce sulla roccia.

La tradizione dice anche che le anime dei defunti vagavano, più o meno a lungo a Plaret-de-l'Ar, rendendo mistico e misterioso questo luogo.