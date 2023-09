Aosta: Arco d'Augusto finalmente pedonalizzato comme il faut

La Giunta municipale di Aosta Capitale è fortemente impegnata nel migliorare la sicurezza stradale e la scorrevolezza della viabilità, e questo impegno si riflette nell'approvazione del progetto definitivo per i lavori di sistemazione di via Monte Emilius, finalizzati alla pedonalizzazione di piazza Arco d’Augusto.

Questo ambizioso progetto, redatto dallo Studio tecnico Abithe, tiene conto delle cinque osservazioni ricevute durante la fase di deposito in pubblica visione del progetto precedente, avanzate dai proprietari delle aree che saranno oggetto di esproprio.

Il progetto comprende una serie di interventi che coinvolgeranno diverse aree chiave della città, tra cui il ponte Nord sul torrente Buthier, piazza Vuillermin, viale Chabod e piazza Arco d’Augusto.

Il ponte sul Buthier verrà quasi interamente pedonalizzato e avrà una pavimentazione con lastre di pietra che condurrà a una piazza Vuillermin completamente rinnovata, caratterizzata da una nuova pavimentazione a cubetti di pietra che metterà in evidenza il suo antico percorso storico di origine romana.Per quanto riguarda gli incroci tra via Monte Emilius e corso Ivrea, nonché tra via Monte Emilius, via Caduti del Lavoro, via Clavalité e via Valli Valdostane, il progetto prevede il completamento definitivo delle intersezioni a rotatoria già realizzate in maniera provvisoria.

Nel tratto centrale di via Monte Emilius, sarà creato un marciapiede largo da 1,50 a 2 metri sul lato Est, che includerà le coperture delle intercapedini delle autorimesse condominiali sotterranee. Sul lato Ovest di via Monte Emilius, verranno create due aree separate per la sosta degli autoveicoli.Per quanto riguarda i parcheggi disponibili nell'area, il confronto tra la situazione dopo l'intervento provvisorio già eseguito e quella prevista nel progetto mostra che il loro numero rimarrà pressoché invariato, con un aumento di quattro stalli nella parte a Sud.

In totale, i posti auto passeranno da 145 a 149.Questi interventi testimoniano l'impegno della Giunta municipale di Aosta Capitale nel creare una città più sicura, accessibile e attrattiva per i suoi cittadini e i visitatori. La pedonalizzazione di piazza Arco d’Augusto e gli altri miglioramenti alla viabilità contribuiranno a rendere Aosta una città ancora più accogliente e vivibile.