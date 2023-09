Carceri/Osapp, dichiarato lo stato di agitazione della polizia penitenziaria

“Troppe aggressioni impunite, troppi ferimenti di poliziotti penitenziari, troppo strapotere in carcere dei detenuti più violenti, troppi procedimenti giudiziari a carico esclusivo di poliziotti penitenziari trascurando le responsabilità di chi è capo delle strutture e gestisce in maniera pessima l’organizzazione e i supporti operativi del personale, troppi inerzia e pressappochismo dei principali responsabili dell’amministrazione che hanno tralasciato per mesi di intervenire sul disastro penitenziario, troppe parole a sproposito sul carcere e nessun intervento concreto, per questo a partire da domani 4 settembre 2023, dichiariamo lo stato di agitazione nazionale del personale di Polizia penitenziaria e l’abbandono di qualsiasi tavolo di trattative o confronto presso il DAP. (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).