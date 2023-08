Investimento di 3,650 mln euro per acquisto Castello di Introd

Per la politrica oggi c'è da registrare la convocazione straordinaria della Giunta regionalehe ha gettato le basi per un passo importante nella storia della Valle d'Aosta. L'antica dimora, ha ricevuto l'approvazione per essere acquisita, insieme al suo affascinante arredamento d'epoca, il parco circostante, l'edificio denominato “Granaio”, adibito a magazzini, e i terreni connessi. Insomma uUn ulteriore gioiello che si unisce al patrimonio culturale della regione, e non solo.

La decisione è stata annunciata dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, il quale ha sottolineato l'importanza di questo passo verso la valorizzazione e la conservazione dei tesori storici e culturali della Valle d'Aosta. Il Castello di Introd non sarà soltanto un edificio, ma piuttosto uno spazio monumentale pubblico, una finestra attraverso la quale scrutare il passato architettonico del Basso Medioevo della regione. Un luogo che incarna il carattere distintivo di Introd e dell'intero territorio del Grand Paradis, una regione di eccezionale bellezza naturale e rilevanza culturale.

L'importo dell'acquisto, fissato a 3 milioni e 650 mila euro, riflette il valore storico e architettonico del complesso monumentale. La scelta di investire in questo tesoro storico testimonia l'impegno dell'Amministrazione regionale nel preservare la storia e la cultura locali per le generazioni future. Una volta perfezionato l'atto di acquisto, il Castello di Introd entrerà ufficialmente sotto la completa giurisdizione dell'Amministrazione regionale, a partire dal 30 ottobre 2023. Questo segna l'inizio di una nuova era per il castello, che diventerà un'opportunità per un nuovo modello gestionale e di valorizzazione, aprendo le porte a iniziative culturali, eventi e attività che ne esalteranno il valore.

L'acquisizione del Castello di Introd rappresenta un importante capitolo nella storia della Valle d'Aosta, un segno tangibile dell'impegno verso la conservazione e la celebrazione del patrimonio storico e culturale. La regione si appresta a vivere una nuova fase di scoperta e apprezzamento di questo tesoro architettonico, dove il passato e il presente si fondono in un affascinante connubio.

