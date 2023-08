Morto in ospedale giovane aostano

È morto ieri, all'ospedale Parini di Aosta, Riccardo Murzilli, il giovane aostano coinvolto, nella mattinata di sabato 26 agosto, in un incidente autonomo in moto a Saint-Pierre. Murzilli, 24 anni, era arrivato all'ospedale di Aosta in gravi condizioni ed era stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 10.30, è al vaglio del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Aosta. Per cause ancora da accertare, il giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata in località Caillet.