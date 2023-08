Più cammini e più si allunga la vita

I risultati del più grande studio osservazionale mai condotto sugli effetti della camminata sulla salute, pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, forniscono prove solide dei numerosi vantaggi che questa attività può offrire.

Il camminare regolare è associato a una significativa riduzione del rischio di morte per tutte le cause. Gli esperti hanno scoperto che camminare circa 4.000 passi al giorno è sufficiente per ottenere un beneficio tangibile. Anche a 2.000 passi al giorno si può osservare una diminuzione del rischio di morte per malattie cardiovascolari.

Ogni incremento di 500-1000 passi aggiuntivi al giorno è associato a una riduzione ulteriore del rischio di morte. Un aumento di 1.000 passi giornalieri può portare a una diminuzione del rischio di morte per tutte le cause del 15%, mentre un incremento di 500 passi al giorno può ridurre il rischio di morte per disturbi cardiovascolari del 7%.

Non sembra esserci un limite superiore al numero di passi che si possono fare per ottenere benefici sulla salute. Anche se si camminano oltre 20.000 passi al giorno, i benefici continuano ad aumentare.

Gli effetti positivi del camminare si applicano a persone di tutte le età e di entrambi i sessi. Non importa se si vive in una zona temperata, subtropicale o subpolare: camminare è benefico ovunque. Secondo lo studio l'insufficienza di attività fisica è associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e a una minore aspettativa di vita. Più di un quarto della popolazione mondiale non svolge abbastanza attività fisica, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'attività fisica insufficiente come la quarta causa di morte nel mondo.

E' provato che la pandemia di COVID-19 ha contribuito alla riduzione dell'attività fisica, con un impatto negativo sulla salute generale. È importante cercare modi per mantenere uno stile di vita attivo nonostante le sfide legate alla pandemia.

Quindi camminare è un'attività semplice ma potente per migliorare la salute. Gli effetti positivi sulla riduzione del rischio di morte e delle malattie cardiovascolari sono ben documentati. Anche piccoli incrementi nella quantità di passi giornalieri possono comportare significativi benefici per la salute. Pertanto, incoraggiare uno stile di vita attivo che includa il camminare può contribuire notevolmente al benessere generale.