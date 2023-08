Aosta: Cancelleria sospesa Quartiere Cogne e cartolibreria Briviodue

L'iniziativa "Cancelleria sospesa" promossa dall'Associazione Quartiere Cogne di Aosta in collaborazione con la cartolibreria Briviodue rappresenta un esempio eccellente di come il coinvolgimento sociale e l'impegno economico possano concretamente migliorare la vita delle famiglie e dei bambini in una comunità.

Questa iniziativa, che si ripete con successo negli anni, offre un duplice beneficio sia sotto l'aspetto economico che sociale. Dal punto di vista economico, l'idea di raccogliere donazioni per sostenere le famiglie in difficoltà è un modo efficace per distribuire risorse in modo equo e mirato. La donazione di cancelleria e materiali scolastici può sembrare un gesto piccolo, ma può avere un impatto significativo per le famiglie che lutti finanziariamente per sostenere i costi dell'istruzione dei loro figli.

Il valore delle donazioni nelle edizioni precedenti ammontarono a 1500 euro nel 2020, 600 euro 2021 e 500 2022.

A sn la Presidentessa dell'associazione Rosalia Ventrini e Romaine Pernettaz di Briviodue promotrici dell'inziatica

Questo sostegno concreto può ridurre il peso finanziario sulle famiglie e garantire che i bambini abbiano accesso ai materiali necessari per apprendere e svilupparsi pienamente a scuola.

Dal punto di vista sociale, l'iniziativa "Cancelleria sospesa" aiuta a creare un senso di comunità e solidarietà. Le donazioni provenienti dalla comunità vengono utilizzate per aiutare i suoi membri più vulnerabili, creando un legame più forte tra le persone che vivono nello stesso quartiere. Inoltre, il fatto che l'iniziativa si ripeta con successo negli anni dimostra che c'è una consapevolezza e un impegno costante da parte della comunità nel sostenere questa causa.

Inoltre, questa iniziativa favorisce la collaborazione tra diverse entità: un'associazione locale e un'attività commerciale. Questo tipo di partenariato dimostra che il settore privato può avere un ruolo positivo nell'aiutare a risolvere le sfide sociali, andando oltre il semplice profitto economico.Infine, il fatto che l'iniziativa miri a supportare i bambini che frequentano le scuole dell'obbligo sottolinea l'importanza dell'istruzione e dell'accesso all'educazione.

Una comunità che si unisce per garantire che tutti i suoi giovani abbiano l'opportunità di apprendere invia un potente messaggio sull'importanza dell'istruzione e sul valore che essa ha per il futuro collettivo.In sintesi, l'iniziativa "Cancelleria sospesa" evidenzia come l'impegno economico e sociale possa intersecarsi in modo positivo per migliorare la vita delle famiglie e dei bambini in una comunità.

La combinazione di solidarietà, sforzi collaborativi e attenzione all'educazione rappresenta un modello da seguire per altre comunità che desiderano affrontare le sfide economiche e sociali in modo efficace e inclusivo.