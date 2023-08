Covid-19: Andreoni (Simit), “situazione epidemiologica complessa. In autunno bene i vaccini a mRna e quelli proteici adiuvati”

La prevenzione attraverso la vaccinazione gioca un ruolo cruciale nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Le recenti indicazioni preliminari per la campagna di vaccinazione anti-Covid autunnale e invernale, emesse dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute il 14 agosto, sono state accolte con entusiasmo dagli infettivologi della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit).

Il direttore scientifico della Simit, Massimo Andreoni, sottolinea l'importanza di queste direttive, le quali riflettono gran parte delle raccomandazioni presenti nel documento congiunto redatto dalla Simit e dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. L'attuale panorama epidemiologico internazionale è caratterizzato dalla circolazione di nuove varianti del virus, come l'Omicron, che stanno causando incrementi significativi nei casi di Covid-19 in diversi paesi. Questo richiede una massima attenzione nell'analizzare le prospettive future.

In Italia, si sta osservando un aumento nei casi di Covid-19 e si registrano ancora circa dieci decessi al giorno, un numero tutt'altro che trascurabile. Questo sottolinea la complessità della situazione epidemiologica attuale. In particolare, gli individui ultrasessantacinquenni presentano una minore immunità in quanto è passato oltre sei mesi dall'ultimo richiamo vaccinale.L'obiettivo principale della campagna di vaccinazione autunnale e invernale è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19, soprattutto nelle persone anziane e fragili, nonché proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari.

Il direttore scientifico della Simit, Massimo Andreoni, auspicabilmente suggerisce che la vaccinazione sia effettuata utilizzando i diversi tipi di vaccini disponibili, inclusi quelli basati sulla tecnologia dell'mRNA e quelli proteici adiuvati. Questa diversificazione nell'uso dei vaccini può contribuire a una migliore copertura e a una maggiore efficacia nella protezione contro il Covid-19.

In conclusione, la prevenzione tramite la vaccinazione, come sottolineato dal direttore scientifico della Simit, riveste un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti della pandemia.

Le indicazioni ministeriali per la campagna di vaccinazione anti-Covid autunnale e invernale riflettono l'attenzione crescente verso la necessità di adottare misure preventive mirate, soprattutto alla luce delle sfide rappresentate dalle nuove varianti virali.