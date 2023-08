Anche in Valle troppi buchi neri per la telefonia mobile e internet

La Valle d'Aosta è ancora afflitta da numerose aree prive di copertura internet e cellulare, creando problemi per gli utenti di tutti gli operatori.

Questa situazione di mancanza di segnale è stata evidenziata dall'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, che ha lanciato un appello per mappare queste zone inesplorate.

L'obiettivo è individuare le zone in cui l'uso del telefono e di internet è impossibile, creando una mappatura precisa. Questa carenza non riguarda solamente le esigenze quotidiane degli abitanti, ma ha implicazioni gravi anche per la sicurezza pubblica.

Quattro anni fa, durante l'estate tra luglio e settembre del 2019, l'Uncem ricevette ben 1.450 segnalazioni tramite email riguardo a zone del Paese sprovviste di copertura telefonica. Sindaci, amministratori locali e cittadini si unirono per mettere in evidenza questa problematica, dando vita a un elenco di 1.220 Comuni con i relativi borghi, frazioni e strade che risultavano 'isolati'.

Oggi, l'Uncem riprende l'iniziativa con l'intento di continuare a lottare contro questa emergenza nazionale. La mancanza di copertura non riguarda solo le zone montane e interne, ma rappresenta un problema di rilevanza nazionale. La prima fase di mappatura ha già dato alcuni risultati positivi: le imprese hanno iniziato a pianificare investimenti per risolvere la situazione. Tuttavia, è evidente che c'è ancora molto lavoro da fare per colmare queste lacune.

Per affrontare questa sfida, l'Uncem ha creato un modulo da compilare che permette di segnalare le aree in cui il telefono e internet non prendono adeguatamente e chiede di fornire dettagli precisi, come il nome del Comune, il toponimo del luogo, la via, la strada, le coordinate GPS e una descrizione accurata dell'area interessata. Si possono segnalare più di una zona, specificando la diversità delle aree in questione.

È fondamentale la precisione nelle segnalazioni, poiché questa è una componente cruciale per risolvere il problema.

L'Uncem sottolinea l'importanza di unire le forze di diverse istituzioni, partiti, sindacati, parti datoriali e imprese per colmare una volta per tutte il divario digitale. Anche se il progresso per la copertura a banda ultralarga procede lentamente e il piano di miglioramento della telefonia mobile è altrettanto rilevante. Si richiede l'indicazione dell'operatore mancante nella zona segnalata, e di specificare quanto l'area sia fondamentale per il numero di abitanti, le attività imprenditoriali o il turismo, nonché per la sicurezza.

L'Uncem richiama l'attenzione sul fatto che sono stati previsti investimenti sia dallo Stato che dalle Regioni per affrontare questa problematica. Tuttavia, quando le imprese private non riescono a coprire tutte le aree, diventa essenziale l'intervento dello Stato tramite investimenti pubblici.

L'appello finale dell'Uncem è per un piano nazionale che copra tutte le aree montane, comprendendo ogni angolo dell'Italia, sia che si tratti di zone interne, remote, rurali o impervie.

Per saperne di più, per necessità e chiarimenti, scrivi una e-mail a uncem.nazionale@uncem.net.