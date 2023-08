45enne si sdraia sul sedere di una donna, denunciato

Un episodio di esibizionismo e comportamento inappropriato ha scosso la tranquillità nel giorno di Ferragosto. Un individuo di 45 anni, proveniente dalla Romania, è stato denunciato per un atto di violenza sessuale, suscitando grande scompiglio.

Il fatto è stato portato immediatamente davanti a un giudice, ma l'uomo è stato rilasciato poco dopo. La situazione si è verificata in mezzo a un gruppo di nudisti, che si erano radunati sulla spiaggia. A quanto riportato da fonti, l'uomo in questione stava condividendo la giornata con altri due amici, e tutti e tre avevano consumato una certa quantità di bevande alcoliche.

In stato di ebbrezza, il gruppo aveva deciso di iniziare a filmare le persone presenti sulla spiaggia, violando palesemente la privacy che dovrebbe essere rispettata in un contesto nudista.

Il 45enne, spinto da chissà quale stravagante impulso, si è avvicinato a una donna che era distesa sulla sabbia e ha addirittura utilizzato il suo sedere come improvvisato cuscino. Subito dopo, è corso in mare per un tuffo. Tuttavia, al suo ritorno sulla costa, una spiaggia ora sorvegliata dalla presenza delle forze dell'ordine, è stato fermato dagli agenti su segnalazione della donna coinvolta.

Le autorità hanno accusato l'uomo di violenza sessuale e lo hanno portato alla stazione di polizia di Ostia. In seguito a un processo rapido, è stato rilasciato, suscitando sconcerto per questa decisione. Nonostante la pronta liberazione, una denuncia a piede libero rimane in piedi nei suoi confronti.