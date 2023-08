Giochi dei grandi, scatta la 15esima edizione di "giocAosta"

Una lunga attesa che arriva a compimento: apre domani, venerdì 11 agosto 2023, la quindicesima edizione di giocAosta. A partire dalle 10.00 e fino a mezzanotte, per quattro giorni, il centro di Aosta si trasforma in una sconfinata “ludoteca dei grandi”, pronta ad accogliere un grande numero di partecipanti provenienti da tutta l’Italia.

I numeri della vigilia segnano una serie di record, a partire dalle oltre 3.800 pre-iscrizioni alle attività (lo scorso anno erano 2.500): centinaia gli iscritti ai giochi d’indagine in città, alle cacce al tesoro, ai tornei, alle gare di enigmistica e di puzzle, ai giochi nei luoghi della cultura. Punto di partenza sono le oltre 30.000 presenze di giocatrici e giocatori che sempre più spesso raggiungono la Valle d’Aosta specificamente per partecipare all’evento. Da un punto di vista quantitativo, sono record anche i numeri di presenze di autori, editori e informatori del settore del gioco da tavolo, che quest’anno più che mai testimoniano la portata nazionale di un evento diventato a pieno titolo l’epicentro dell’estate ludica italiana.

Ben più dei numeri sono però fondamentali le energie degli oltre 350 volontari che hanno iniziato a confluire su Aosta e a popolare le piazze del centro storico, dove sorgono i quattro padiglioni che ospiteranno le partite con gli oltre 2.300 giochi della ludoteca in prestito gratuito più grande d’Italia. La vivacità di volontarie e volontarie permette la realizzazione di un evento che si espande in città andando dall’Arco d’Augusto al quartiere Cogne, dalla Torre dei Balivi ai Giardini dei ragazzi, dal Criptoportico forense alla Collegiata di Sant’Orso.

INFORMAZIONI PRATICHE

La manifestazione si svolge in diversi spazi del centro storico di Aosta: cuore dell’evento è la centrale piazza Chanoux, dove sono allestiti il punto informazioni e dove prende vita la ludoteca. Le aree di gioco principali sono quindi distribuite tra i portici di piazza Chanoux e via Xavier de Maistre e nei padiglioni allestiti in piazza Narbonne, piazza San Francesco e via Chabloz.

La partecipazione alla gran parte delle attività è gratuita: gli spazi principali sono accessibili senza prenotazione, a partire dalla ludoteca: qui è sufficiente presentarsi ai volontari, che aiutano nella scelta dei giochi e nell’avvio delle partite. Per gli eventi speciali (alcuni dei quali hanno una piccola quota di iscrizione) è necessaria la prenotazione, che è possibile direttamente nella segreteria di piazza Chanoux.

Gli orari di apertura sono: da venerdì 11/08 a domenica 13/08 dalle 10.00 alle 24.00 e lunedì 14/08 dalle 10.00 alle 18.00.