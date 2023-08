Aosta in Festa torna ad animare il centro del capoluogo regionale

Molte le iniziative in programma per un evento che, reduce dai buoni risultati delle passate edizioni, sarà ufficialmente inaugurato alle ore 11 presso la tensostruttura di Piazza Chanoux e si pone ancora una volta l’obiettivo di promuovere le eccellenze valdostane e valorizzare le produzioni locali ed il commercio.

A partire dalle 10 e fino alle 22,30 la Piazza centrale di Aosta ospiterà AostART, il mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali organizzato in collaborazione con CNA Valle d’Aosta e Confartigianato Valle d’Aosta. Borse e abbigliamento, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro, ceramica e rame, articoli in pelle e cuoio, cosmetici e benessere sono alcuni dei prodotti presenti realizzati da artigiani valdostani.

Sempre a partire dalle 10 e fino alle 19.30, si svolgerà Commercianti in Festa, l’ormai consolidata iniziativa di Confcommercio Valle d’Aosta dedicata allo shopping all’aperto e alle occasioni imperdibili nelle vie pedonali del centro per toccare con mano le offerte vantaggiose del commercio aostano.

Dalle 9 e fino alle 16 al Mercato coperto e fino alle 18 sotto ai portici di Piazza Chanoux andrà invece in scena l’appuntamento con Lo Tsaven, tradizionale Agrimercato organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta. Nel rinnovato Mercato coperto, dalle 11 alle 14, sarà organizzato anche un gustoso AgriAperitivo per far conoscere e apprezzare i migliori prodotti tipici del territorio valdostano.

Nel corso della giornata inoltre, dalle 10 alle 19, con VisitiAMO AOSTA sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche insoliti, per scoprire e innamorarsi delle bellezze e della storia romana e medioevale del capoluogo regionale. Le visite saranno prenotabili il giorno dell'evento presso il Punto Informativo in Piazza Chanoux.

Sempre presso la tensostruttura di Piazza Chanoux sarà infine allestito uno stand dove ottenere tutte le informazioni in merito alla tappa della Coppa del Mondo di Sci, Matterhorn Cervino Speed Opening, ed acquistare i biglietti per l’area pubblico o tribune con uno sconto del 15%. Presso lo stand sarà inoltre possibile tuffarsi in pista e giocare con Ski Challenge, l’app gratuita disponibile su Google Play e App Store che permetterà di scoprire la pista “Gran Becca” ed immergersi in sfide all’insegna dell’adrenalina.