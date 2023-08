Piano di Europe Direct per la promozione in Valle D’Aosta dell’Anno europeo delle competenze

“Ciò avviene nell'ambito dell’Anno europeo delle competenzed’intesa su alcune manifestazioni con i colleghi Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz rispetto alle loro competenze. Si tratta in vario modo di valorizzare le esperienze nei diversi settori con particolare attenzione alla transizione verde e alle potenzialità del digitale, avendo come punto di riferimento scuole, formazione e esigenze del mondo del lavoro. Naturalmente in una chiave europea”. Luciano Caveri commneta così il progetto per promuovere in Valle l'Anno europeo delle competenze.

L'obiettivo del progetto è

Stimolare la competitività, la partecipazione e il talento Una forza lavoro dotata delle competenze richieste contribuisce alla crescita sostenibile, accresce l'innovazione e migliora la competitività delle imprese. L'Anno europeo delle competenze 2023 aiuterà le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, a far fronte al fabbisogno di competenze dell'UE. Promuoverà la tendenza alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze, affinché ognuno possa ottenere le competenze giuste per posti di lavoro di qualità. La transizione verde e la transizione digitale stanno creando nuove opportunità per i cittadini e per l'economia dell'UE. I lavoratori qualificati potranno ottenere migliori opportunità di lavoro e partecipare attivamente alla società. Questo è fondamentale affinché la ripresa economica e la transizione verde e quella digitale siano socialmente eque e giuste.

Di seguito le iniziative in programma:

Rock’n’Safe

L’evento fonde le dinamiche dello show con la cultura della sicurezza sul lavoro, come aspetto legato alle competenze individuali. Il Safety Rock Show mira a sconvolgere gli schemi formativi sulla cultura della sicurezza, influenzando i comportamenti delle persone ed è rivolto principalmente agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado. L’evento è organizzato dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in collaborazione con Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Erasmus Day

L’evento ha come obiettivo di illustrare le opportunità di mobilità internazionale offerte dal Programma Erasmus, dando spazio soprattutto a coloro che hanno vissuto un’esperienza all’estero ed è rivolto principalmente a studenti e insegnanti e sarà l’occasione per richiamare l’importanza delle competenze digitali. L’organizzazione è affidata al Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Evento annuale dei Programmi

L’evento è finalizzato a presentare a cittadini, imprese e enti pubblici e privati i nuovi Programmi che interessano la Valle d’Aosta nel periodo 2021/27 e le relative opportunità di finanziamento. Sarà l’occasione per evidenziare come tali Programmi, grazie alle risorse che mettono a disposizione, favoriscono lo sviluppo delle competenze a tutti i livelli. È organizzato da Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, in collaborazione con le altre Strutture del Dipartimento.

Ecosistemi montani nel 2050

L’evento rientra nelle celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna ed è destinato agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. Professionisti ed esperti di diversi settori illustreranno le possibili prospettive per la montagna valdostana nel 2050, attraverso l’analisi di alcuni temi quali: villaggi e città del futuro, enologia e ampelografia, alpinismo, parchi e aree protette, turismo, andamento demografico, con uno sguardo alle nuove competenze richieste a coloro che operano nei territori montani. L’evento è organizzato dall’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles con la collaborazione di Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Attività di informazione

Le informazioni riguardanti l’Anno europeo delle competenze saranno diffuse con i mezzi a disposizione (pagine internet, comunicati stampa, spazi pubblicitari, canali social). Le strtture coinvolte sono Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei e altre Strutture del Dipartimento.