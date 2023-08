Consiglio Comunale Valpelline

Il Consiglio comunale di Valpelline si è aperto, lunedì 31 luglio 2023, approvando i verbali della seduta del 1° giugno.

I consiglieri hanno poi approvato l’assestamento generale del Bilancio, verificando la salvaguardia degli equilibri. Contestualmente, è stata esaminata e approvata anche la variazione al Bilancio. Il documento evidenzia due interventi: integra a 100mila euro la spesa per la sostituzione dei serramenti dell’edificio scolastico e impegna 98mila per l’interramento di alcune linee elettriche (in particolare quella che attraversa l’invaso di Les Playes, che impedisce un eventuale intervento elicottero in caso incendio boschivo).

Approvato il Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2024/26. La versione semplificata impone l’inserimento solo degli importi superiori ai 140mila euro.

Approvato anche il Regolamento comunale di contabilità. La modifiche porta da 15 a 20 giorni la tempistica di approvazione del conto consuntivo.

È stata approvata la convenzione per la gestione di un sito turistico della Valpelline, volto a rafforzare la competitività turistica della vallata. I Comuni di Bionaz, Doues, Ollomont, Oyace, Roisan e Valpelline collaboreranno con l’obiettivo di promuovere la vallata e creare sinergie nella sponsorizzazione del sito.