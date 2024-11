"I Consigli Comunali di Gressan, Valpelline e Courmayeur: Bilanci, Progetti e Iniziative per il Futuro della Valle d'Aosta

Consiglio Comunale di Gressan - 26 novembre 2024

Il Consiglio comunale di Gressan si è riunito martedì 26 novembre 2024, aprendo la seduta con l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 29 ottobre 2024. Il sindaco Michel Martinet ha condiviso le sue comunicazioni, iniziando con un resoconto della sua partecipazione, insieme al consigliere Marco Ranfone, all'Assemblea nazionale dell'ANCI a Torino dal 20 al 22 novembre. In tale occasione, è stato eletto il nuovo presidente nazionale dell'ANCI, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Il sindaco Martinet ha poi annunciato l'apertura della stazione sciistica di Pila il 6 dicembre, sottolineando il continuo supporto dell'amministrazione comunale a Pila SpA e agli operatori locali, con l'obiettivo di garantire una stagione turistica di successo per l'intera area.

Un altro punto cruciale all'ordine del giorno è stata l'approvazione della quinta variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2024/26, che ha previsto modifiche in entrate e uscite. Michel Martinet ha spiegato che, tra le principali voci, si evidenziano 115.000 euro provenienti da recupero di arretrati e sanzioni, 30.000 euro per la gestione dei rifiuti, e un fondo di 137.500 euro per i rinnovi contrattuali. Importanti anche gli stanziamenti per il rifacimento del tetto della chiesa di Sant'Anna e la pista ciclabile dell'Unité des Communes Mont-Emilius.

Il Consiglio ha approvato la 23esima variante al Piano Regolatore, con interventi nelle frazioni Les Côtes e Favret, in particolare per la costruzione di un'azienda agricola e una concimaia. Il processo di varianti è stato approfondito con studi geologici, in risposta alle prescrizioni regionali. Inoltre, è stata approvata una variante cartografica per adeguare le previsioni di sicurezza territoriale, specialmente in frazione Ronc, a seguito di recenti studi sul rischio di inondazioni e trasporti in massa.

Consiglio Comunale di Valpelline - 25 novembre 2024

Il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito lunedì 25 novembre 2024, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Un importante punto discusso è stato il quinto provvedimento di variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2024/26, con 55.000 euro destinati alla messa in sicurezza della sorgente Chez Collet e 30.000 euro per il progetto di viabilità intorno alla Chiesa parrocchiale. Ulteriori stanziamenti riguardano la realizzazione di percorsi ciclabili e l'area sportiva di Pravilair.

Una novità significativa è stata l'approvazione della convenzione con il Comune di Ollomont per il servizio di taxibus destinato al trasporto degli alunni verso la scuola media di Gignod. Il servizio sarà anche gratuito per i privati, nelle due corse giornaliere infrasettimanali, con un finanziamento regionale del 90%.

Il sindaco Maurizio Lanivi ha infine annunciato due bandi di rimborso per le quote Tari 2023: un contributo del 15% per le attività commerciali, aumentato al 20% per quelle gestite da giovani sotto i 35 anni o di nuova apertura. Inoltre, sono stati previsti rimborsi variabili per i residenti in base al reddito ISEE, con una percentuale che può arrivare fino al 40% per le fasce più basse.

Consiglio Comunale di Courmayeur - 27 novembre 2024

Il Consiglio di Courmayeur si è riunito mercoledì 27 novembre per affrontare diversi temi importanti. Dopo l'approvazione dei verbali precedenti, il Vice Sindaco Federico Perrin ha presentato la sesta variazione al bilancio di previsione 2024-2026, con un saldo di bilancio pari a 40.166.018,49 euro per il 2024. La variazione ha ricevuto l'approvazione con il voto favorevole del gruppo SìAMO Courmayeur.

Un altro punto rilevante è stata la proroga della convenzione con l'Unité des Communes Valdigne-Mont-Blanc per l'attività tecnica condivisa con l'ingegnere Federica Cortese, approvata all'unanimità.

È stata approvata anche la delibera riguardante le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti dal CSC SRL, con piccole modifiche introdotte per alcune attività, come il ping-pong, il paddle e il pickleball, e per l’utilizzo del pattinaggio per le società sportive. Il consiglio ha confermato anche lo sconto del 20% per i residenti di Courmayeur.

Il Consiglio ha approvato due progetti nell'ambito del programma Interreg VI-A Alcotra, finalizzati alla realizzazione di un nuovo sentiero glaciologico a Courmayeur e alla manutenzione straordinaria del percorso alpinistico per il rifugio Monzino in Val Veny. I progetti sono stati approvati con il voto favorevole di SìAMO Courmayeur.

Il Consiglio ha discusso anche due interrogazioni, una sulla costruzione del nuovo edificio del Liceo Linguistico di Courmayeur e l'altra sulla chiusura del palaghiaccio. Il Sindaco Roberto Rota ha spiegato che la procedura per il liceo è stata dichiarata infruttuosa a causa di errori nelle offerte ricevute, mentre la riapertura del palaghiaccio è prevista per il 14 dicembre, dopo gli interventi di manutenzione all'impianto di refrigerazione.

Infine, il Sindaco Rota ha annunciato il torneo di polo Italia Polo Challenge che si terrà a Courmayeur dal 14 al 18 gennaio 2025 e ha illustrato i progetti in corso con la Fondazione Altagamma, mirati a promuovere Courmayeur insieme ad altre località italiane di prestigio.