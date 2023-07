Da Chambave trombe e tromboni per tutto il mondo

Quanti di voi sanno che la prima tromba (o qualcosa di simile) fu rinvenuta in Egitto nella tomba di Tutankhamon? E facendo un bel salto di anni …. per venire ai giorni nostri, quanti sanno che a Chambave risiede anche la “prima tromba” dell’Orchestra di Rotterdam. Beh, queste ed altre curiosità le scopriremo andando a trovare l’unico “artigiano degli Ottoni” esistente in Valle e uno dei pochi in Italia. Stiamo parlando di Cristian Bosc e del suo laboratorio per la costruzione di trombe e tromboni che si trova a Chambave.Conosciuto ed apprezzato, oramai, in tutto il mondo ma forse, come spesso succede, poco noto in Valle. Allora guardate. Merita davvero un applauso.





Combien d'entre vous savent que la première trompette (ou quelque chose de similaire) fut retrouvée en Égypte dans la tombe de Toutankhamon? Et pour revenir à nos jours, combien savent que la "première trompette" de l'Orchestre de Rotterdam habite à Chambave? Eh bien, nous découvrirons ces curiosités et d'autres encore en allant bavarder avec le seul "artisan de cuivres" existant dans la Vallée et l'un des rares en Italie. Il s'agit de Cristian Bosc et de son atelier de construction de trompettes et de trombones situé à Chambave, connu et apprécié, désormais, dans le monde entier mais peut-être, comme souvent, peu connu en Vallée d’Aoste. Alors regardez; il mérite tous nos applaudissements.