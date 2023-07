Addio al nubilato e al celibato: le tendenze 2023

Nello specifico, il 40% della Community di Matrimonio.com dichiara in questo sondaggio che il suo addio al nubilato/celibato ideale è un weekend

fuoriporta. Cosa non è gradito dalla Community di Matrimonio.com? Gadget erotici nel 21% dei casi, stripper/night per il 59% di loro. Chi lo organizza? Nel 44% delle occasioni dal testimone di nozze.

Spesso organizzato in gran segreto dalle persone vicine alla coppia, l'addio al nubilato/celibato è un'usanza ormai consolidata in Italia. Il portale di

riferimento del settore nuziale, Matrimonio.com (parte del gruppo The Knot

Worldwide) ha indagato per capire, insieme alla sua Community, quali siano le

tendenze 2023 di questo momento così speciale e irrinunciabile per i futuri sposi.

Il 79% delle coppie italiane festeggia l’addio al nubilato/celibato

Secondo la nuova edizione de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School, il 79% dei futuri sposi decide di festeggiare il proprio addio al nubilato/celibato, solo nel 21% dei casi non viene organizzato.



L’addio al nubilato/celibato ideale? Ecco le attività più gettonate



Sulla tipologia di addio al nubilato/celibato ideale, la Community di Matrimonio.com

non ha dubbi: il 40% vorrebbe celebrarlo con un weekend fuori porta. Il 29% non

rinuncia ad un momento di relax in una Spa, il 7% è felice organizzando una cena in

grande, il 5% desidera passare una giornata al parco divertimenti mentre il 2% opta per un concerto, sport estremi (2%) o una serata al casinò (2%). Il 13%, invece, ancora non ha le idee chiare.



I NO categorici dell’addio al nubilato/celibato

Dal sondaggio lanciato da Matrimonio.com alla sua Community è lampante che i cliché legati a questo evento facciano ormai parte del passato. Le nuove generazioni (59%) non amano l’idea di passare il proprio addio al nubilato/celibato in un night-club o che siano previsti gadget erotici (21%). Il 6% non prevede il consumo di alcool mentre il 14% rimane generico e dichiara che non gradirebbe un evento volgare o trash o che possa mettere in imbarazzo la sposa/lo sposo.

A chi spetta l’organizzazione?

Nel 44% dei casi dal testimone di nozze è giunto il momento di organizzare questo evento ma, spesso, regna il dubbio tra le coppie sulla persona più indicata alla quale affidare il compito. Il 44% delle coppie si affida alla/al testimone di nozze, il 30% al gruppo di amici in generale mentre, per l’11%, si tratta di un affare di famiglia e chiede supporto a fratelli o sorelle. Nel 15% dei casi si coinvolgono damigelle, cognate/i, cugine, migliori amiche/amici o gli amici più festaioli.

***

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita.